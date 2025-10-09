Kaido Kirikmäe avaldas albumi "Tuli tuha all"

Lugude autor on enda sõnul kaugenenud tavapärasest helidega eksperimenteerimisest ja keskendus albumi loomisel peamiselt sõnalisele poolele ning meloodiatele.

Salvestamise protsessis kasutas Kirikmäe lihtsusest kantud tulemuse saavutamiseks askeetlikku 8-track-meetodit, kus olulisel kohal oli peamiselt süntesaator, trummimasin ning hämarate õhtute najal kirjutatud lüürika.

"Tuli tuha all" peidab eneses ühteteist lugu, mis muusikaliselt jäävad meloodilise synthwave'i, varjatud balearic-sound'i ning varajase ambient-muusika suundadesse.

Kõik albumil esindatud lood salvestati ajavahemikus märts kuni september 2025 Kaido Kirikmäe kodustuudios Viljandis ning albumi vokaalipartiid salvestas ning miksis Martin Kikas Ö-stuudios Tartus.

Album on saadaval digitaalselt ja kassetil. Esitluskontserdid leiavad aset selle aasta oktoobris ja novembris Tallinnas, Tartus, Viljandis, Paides, Rakveres, Riias ja Helsingis.