Eesti keeles ilmus Asako Yuzuki romaan "Või"

Asako Yuzuki
Asako Yuzuki "Või" Autor/allikas: Tänapäev
Kirjastuses Tänapäev ilmus eesti keeles menuka Jaapani kirjaniku tõsielulistel sündmustel põhinev bestseller "Või". Jaapani keelest tõlkis Maret Nukke.

1981. aastal Tokyos sündinud Yuzuki kirjanikukarjäär algas 2008. aastal kui ta pälvis oma novelli eest noorte kirjanike Yominomo preemia. Tänaseks on Yuzuki avaldanud üle kümne raamatu ning tema teoseid on kohandatud ka tele- ja kinoekraanile.

Mitme auhindadega pärjatud ja mitmel korral ka Naoki, Jaapani ühele prestiižikamale kirjandusauhinnale nomineeritud Asako Yuzuki 2017. aasta romaan "Või" ilmus inglise keeles 2024. aastal ja osutas ingliskeelsete lugejate seas veel populaarsemaks kui kodumaal. Raamatut müüdi üle 280 000 eksemplari.

Yuzuki 1970. aastatel Jaapanis aset leidnud "Konkatsu tapja" juhtumist inspireeritud romaan "Või" on uurimus misogüüniast, kinnisideedest, romantikast ja toidu piiritutest naudingutest.

Pärast seda, kui Manako Kajii on süüdis mõistetud mitme üksildase ärimehe tapmises, kelle ta väidetavalt oma maitsva koduse toiduga võrgutas, istub ta Tokyo vanglas. Skandaalne juhtum on köitnud kogu Jaapani kujutlusvõime, kuid Manako keeldub ajakirjanikega rääkimast ega nõustu kellegagi kohtuma. Ajakirjanik Rika Machida leiab aga kavalama lähenemise: ta saadab mõrvarile kirja, milles palub tema veiseliha hautise retsepti. Ja Manako ei suuda vastu panna ahvatlusele toidust rääkida.

Rika, kes on oma toimetuses ainus naine, töötab varavalgest hilisõhtuni ning tema tavaliseks toiduks on kiirnuudlid. Kohtumised tema ja jääkülma Manako vahel näevad välja pigem toidukunsti seminaride kui ajakirjandusliku uurimistööna, kuid Rika loodab, et see gastronoomiline vahetus aitab tal salapärasele naisele naha alla pugeda. Üllatuslikul kombel näib, et hoopis tema ise hakkab muutuma. Iga saadud retseptide järgi valmistatud ja söödud roog äratab temas midagi.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

