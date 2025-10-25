Galerii: arhitektuurimuusemi uued näitused toovad esile arhitektuuri kui kunsti

Reedel avati Eesti Arhitektuurimuuseumis kaks uut näitust, mis tutvustavad arhitektuuri kui kunstivormi.

Näitus "Joonistatud paralleelilmad" on Briti-Saksa arhitekti ja kunstniku Pascal Bronneri esimene isikunäitus. Selle keskmes on Bronneri rahvusvaheliselt palju tähelepanu pälvinud arhitektuurijoonistused, mis käsitlevad paralleelmaailmu, kus kohtuvad autori välja mõeldud erinevad tegelased ja neid ümbritsevad narratiivid.

Pascal Bronner on mõelnud välja ingliskeelse sõna droame, mis tähistab olekut või välja, kus kohtuvad unistamine, rändamine ja kodutunne. Seda olekut või välja inimajus nimetab Pascal Bronner seisundiks, mil sünnib looming. Või siis on see hetk, mil inimene hakkab tegelema loominguga, lülitades ajus samal ajal välja argitegevused.

Näitus "Kui ma parajasti maju välja ei mõtle…" avab seda osa meie arhitektide loomingust, mis ulatub kaugemale igapäevasest projekteerimistööst.

Oma teostega osalevad näitusel Johann Wilhelm Krause, Herbert Johanson, Aleksander Wladowsky, Edgar Johan Kuusik, Karl Burman, Valve Pormeister, Erika Nõva, Sille Pihlak, Loreida Hein, Ott Kadarik, Vilen Künnapu, Leonhard Lapin, Andres Alver, Ivi-Els Schneider ja paljud teised.

Mõlema näituse kuraator on Grete Tiigiste. "Kui ma parajasti maju välja ei mõtle..." jääb avatuks 2026. aasta jaanuari lõpuni. "Joonistatud paralleelilmad" on avatud 30. novembrini.