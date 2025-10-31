X!

Galerii: EKA grupinäitus süüvib kasvamise, lagunemise ja uuenemise tsüklitesse

Kunst
Näituse
Vaata galeriid
34 pilti
Kunst

Neljapäeval avati EKA galeriis grupinäitus "Loomine◠lagundamine". Kolmeteistkümne kunstniku tööde kaudu uurib näitus hoole ja kontrolli vahelist habrast tasakaalu.

Avamise raames esitleti Albertina Tevajärvi performance'it, mille kandsid ette Pääsu Liis Kens ja Marta Jamsja. Samal õhtul tähistati ka EKA 111. sünnipäeva.

Näitus tõstab fookusesse meie ökosüsteemi peidetud ja tihti tähelepanuta jäävad kihistused nagu mikroskoopilised olendid, taimemass ja orgaanilised süsteemid, mis tegutsevad meie argireaalsuse pealispinna all. Loomine ja lagundamine ei vastandu siin teineteisele, vaid põimuvad omavahel kuju andmise ja kaotamise, hoolitsemise ja lahtilaskmise aktidena kokku.

Kunstnikud kasutavad erinevaid viise, kuidas loodusmaailma protsesse jäljendada või nendega lähedalt koos töötada. Siin näitusel unistavad kunstnikud loomisest ja lagundamisest, nad unistavad putukate, loomade, taimede ja mikroorganismidega koostöös sündivate narratiivide kuulamisest, mäletamisest ja ümberkujundamisest.

Osalevad kunstnikud: Alexis Brancaz, Albertina Tevajärvi, Alma Bektas, Augustas Lapinskas & Ditiya Ferdous, Freyja Tralla & Kassandra Laur, Janne Schipper & Andreas Andersen, Johanna Rotko, Julie Sjöfn Gasiglia, Kamilė Pikelytė, Paula Zvane.

Näituse kuraatorid on kunstnikud Inessa Saarits ja Victoria Björk. Näitus jääb avatuks 30. novembrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:19

Galerii: EKA grupinäitus süüvib kasvamise, lagunemise ja uuenemise tsüklitesse

13:46

Uue muusika reede: Boipepperoni, Meelik, Karl Killing, Villemdrillem jt

11:52

Esmakordselt toimuval Riga Music Weekil astuvad üles ka mitmed Eesti artistid

11:35

Filmisaade "PÖFFi kaheksa ja pool" avab ukse kinokunsti homsesse päeva

11:34

Vaata enne tele-eetrit: Marko Reikop maitseb uues kultuurisaates jurssi

10:54

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

10:06

Eesti keeles ilmus Claire Keegani kogumik "Kolmas tuli. Nii viimasel minutil"

08:25

Ansambel Meelik avaldas debüütalbumi "[Tööpealkiri]"

07:58

Karl Killing ja Villemdrillem avaldasid ühise EP "Kui tln juba magab"

07:47

Mingo Rajandi esitleb Jazzkaarel uut teost "Lady Sapiens"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.10

Suri lavastaja ja stsenarist Valentin Kuik

29.10

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

30.10

Georg Otsa tütar pani mälestused isast raamatukaante vahele

10:54

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

28.10

Sirje Runge: olen kunagi aasta aega ka kodutu ja rahatu olnud

30.10

Sõpruses meenutatakse hingedepäeval tänavu lahkunute loomingut

30.10

Uusberg: viimased viis aastat on linnateatri kollektiivi palju vapramaks teinud

11:34

Vaata enne tele-eetrit: Marko Reikop maitseb uues kultuurisaates jurssi

28.10

Plaadifirma Viis andis välja nullindate punkansambli Plixid muusika

30.10

"Plekktrummi" külaline on Jaan Aru

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo