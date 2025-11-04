X!

Martin Kohlstedt: olen akustiliste ja ülitöödeldud helide vahepeal

Muusika
Foto: Pressimaterjal
Muusika

Salme kultuurikeskuses astub teisipäeva õhtul üles Saksa noorema generatsiooni pianist ja helilooja Martin Kohlstedt, kes ühendab klassikalise klaverimängu avangardsete lahenduste ja elektroonikaga.

Martin Kohlstedt on üks praeguse hetke silmapaistvamaid noori instrumentaalmuusikat ja elektroonilist muusikat siduv helilooja ning pianist, kelle albumid on pälvinud rahvusvahelist tunnustust. Tema muusika sünnib laval.

"Mul on mõte, istun oma laboratooriumis, oma pillide keskel ja võin olla helide alkeemik," rääkis muusik, kelle lava keskel on klassikaline tiibklaver. "Orgaaniline pill ja täna on selleks Estonia klaver. Ülejäänud on elektroonilised instrumendid. Neli süntesaatorit, millega saan nipsust teha igat heli, mida soovin," rääkis Kohlstedt.

Lisaks ka 1968. aastast pärit Fender Rhodes klaver, mis tekitab laval tiibklaveriga vastuolu ja kooskõla. "Selle heli võib olla ülipehme või midagi vahepealset. Aga need pillid koos, see on kõige olulisem. Üheltpoolt kõlavadki palju vanema instrumendi kõrged noodid. Olen seega kusagil akustiliste ja ülitöödeldud helide vahepeal," rääkis ta. Kohlstedti sõnul on kuni 80% tema esinemistest improvisatisoonile.

Kontserdi Eesti poolse korraldaja sõnul on Martin Kohlsetdi muusika väga hüpnotiseeriv. "Selline sümbioos akustilisest ja analoogmuusikast. Ja tema elektrooniline pool. On aru saada, et ta alustas elektroonilise artistina, tegi klubi ja tantsumuusikat ja mingi hetk läks üle filmimuusika, ambientse ja sellise väga hüpnotiseeriva muusika peale," rääkis kontserdikorraldaja August Skjoldby.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

