Aasta puitehitis 2025 on Võsu põhikool ja lasteaed

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu korraldatud aasta puitehitise konkursi võitis Võsu põhikool ja lasteaed, mille projekteeris arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks.

Žürii esinaine Sille Pihlak ütles, et Eesti puitarhitektuuril läheb hästi. Puit kui ehitusmaterjal on leidnud mõtestatud koha kaasaegses arhitektuuripildis.

"Kui me oleme algselt harjunud puitu nägema kodus või väikeskaalalistel ehitustel, siis kindlasti nüüd seoses suurte hüpetega meie haridusruumi projekteerimisel näeme üha rohkem puitu õpikeskkonnas. Tundub, et see mitte puidu evolutsioon, vaid puidu revolutsioon mis on viimase viie aasta jooksul kindlasti toimunud, on põhjendatult just vaadanud haridusruumi suunas," lausus ta.

Võsu põhikool ja lasteaed paitab silma hea kooskõla vana ja uue hoone vahel ning detailideni läbimõeldud paindlik ruumilahendus nii sees kui väljas. See pakub lastele sooja ja toetavat õpikeskkonda.

"Seal oli puitu näha kõikides serveeringutes, kus seda näha saaks," märkis Pihlak. "Kuni viimse detailini läbimõeldud lahendus andis võimaluse hästi avaralt seda ruumi vaadata ja samas põnevalt ümber kohandada."

Välja anti ka viis eripreemiat: Raitwoodi fassaadi eriauhinna pälvis Eksi boks (Kadarik Tüür Arhitektid, insener Otto Pukk, ehitaja Marko Ojakallas, Tarmo Hook), Arcwoodi liimpuidu eriauhinna pälvis Saku gümnaasiumi põhikooli hoone (Salto arhitektuuribüroo, Pille Lausmäe sisearhitektuuri büroo, Makespace OÜ ja Arro & Agasild inseneribüroo, ehitaja Nordecon), Estply interjööri eriauhinna pälvis Lootuse puiestee eramu (Kuu Arhitektid, insener Tom Arula, ehitaja Finnlog), Delfi moodse kodu publikulemmiku tiitli pälvis Miikse kirik Setumaal (ROK-Projekt arhitektid, insener Revo Luuk, ehitaja Mikk Mustmaa Majakratt). Lisaks otsustas žürii tunnustada Ukraina peremaja (Jaan Kuusemets, Anna Solts, Oksana Buziak Dagopenist ja Pakhomov Oleksii Burost, insener Jaanus Pars, ehitaja KMT Prefab)

Sille Pihlak lisas, et žürii arvates oleks tulevikus vaja lisaks praegustele rohkem auhinnakategooriaid, et tunnustada näiteks eramuid, maastiku ja puidu kooslusi, renoveerimist ja rahvusvahelist koostööd.

"Kategooriaid on liiga vähe, häid kandidaate on väga palju, aga ma arvan, et see vähemalt viis aastat toimunud suurejooneline revolutsioon puitarhitektuuris jätkab oma võidukäiku ja meie ruum või ruumi kvaliteet Eestis aina tõuseb. Loodetavasti saame seda kompetentsi ka väljapoole projitseerida."