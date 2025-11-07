X!

Selgusid Grammyde nominendid

Muusika
Kendrick Lamar 2025. aasta Grammyde jagamisel
Kendrick Lamar 2025. aasta Grammyde jagamisel Autor/allikas: Mike Blake/Reuters/Scanpix
Muusika

Reedel selgusid 2026. aasta Grammy auhindade nominendid. Enim ehk üheksa nominatsiooni teenis Kendrick Lamar.

Möödunud aastal muusikatööstuse tähtsaimalt õhtult viie auhinnaga lahkunud Lamari nominatsioonid tulevad peamiselt möödunud aasta novembris ilmunud albumi "GNX" eest ja sealt pärinevate lugude, nagu näiteks "Luther" eest.

Lamari järel tuleb seitsme nominatsiooniga Lady Gaga. Kuus nominatsiooni teenisid välja Sabrina Carpenter, Bad Bunny ja Leon Thomas.

Kui möödunud nädalal saabus pärast 25 aastat olukord, kus Billboardi singlite edetabeli esimese 40 hulgas ei leidunud ühtegi räpplugu, siis tänavuste aasta albumi nominentide hulgast leiab haruldasel kombel lausa kolm räppalbumit. Äkki isegi kolm ja pool kui ka veebruaris Super Bowlil paljude pahameeleks hispaania keeles üles astuva Bad Bunny esitusviis räpiks lugeda.

Grammyd jagatakse välja 1. veebruaril Los Angeleses.

Aasta album

Bad Bunny "Debí Tirar Más Fotos" 
Justin Bieber "Swag"
Sabrina Carpenter "Man's Best Friend"
Clipse, Pusha T & Malice "Let God Sort Em Out"
Lady Gaga "Mayhem"
Kendrick Lamar "GNX"
Leon Thomas "Mutt"
Tyler, The Creator "Chromakopia"

Aasta lugu

Lady Gaga "Abracadabra"
Doechii "Anxiety"
Rosé, Bruno Mars "APT."
Bad Bunny "DtMF"
Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami "Golden [From "KPop Demon Hunters"]"
Kendrick Lamar, SZA "Luther"
Sabrina Carpenter "Manchild"
Billie Eilish "Wildflower"

Aasta salvestis

Bad Bunny "DtMF"
Sabrina Carpenter "Manchild"
Doechii "Anxiety"
Billie Eilish "Wildflower"
Lady Gaga "Abracadabra"
Kendrick Lamar, SZA "Luther"
Chappell Roan "The Subway"
Rosé, Bruno Mars "APT."

Parim uus artist

Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young

Parim sooloesitus popis

Justin Bieber "Daisies"
Sabrina Carpenter "Manchild"
Lady Gaga "Disease"
Chappell Roan "The Subway"
Lola Young "Messy"

Aasta popalbum

Justin Bieber "Swag"
Sabrina Carpenter "Man's Best Friend"
Miley Cyrus "Something Beautiful"
Lady Gaga "Mayhem"
Teddy Swims "I've Tried Everything But Therapy (Part 2)"

Parim tantsumuusika/elektrooniline album

FKA Twigs "Eusexua"
Fred Again.. "Ten Days"
PinkPantheress "Fancy That"
Rüfüs Du Sol "Inhale / Exhale"
Skrillex "F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3"

Aasta rokkalbum

Deftones "Private Music"
Haim "I Quit"
Linkin Park "From Zero"
Turnstile "Never Enough"
Yungblud "Idols"

Aasta rokklugu

Nine Inch Nails "As Alive as You Need Me to Be"
Sleep Token "Caramel"
Hayley Williams "Glum"
Turnstile "Never Enough"
Yungblud "Zombie"

Aasta alternatiivmuusikaalbum

Bon Iver "Sable, Fable"
The Cure "Songs of a Lost World"
Tyler, the Creator "Don't Tap the Glass"
Wet Leg "Moisturizer"
Hayley Williams "Ego Death at a Bachelorette Party"

Aasta R&B album

Giveon "Beloved"
Coco Jones "Why Not More?"
Ledisi "The Crown"
Teyana Taylor "Escape Room"
Leon Thomas "Mur"

Aasta räppalbum

Clipse, Pusha T ja Malice "Let God Sort Em Out"
GloRilla "Glorious"
JID "God Does Like Ugly" 
Kendrick Lamar "GNX"
 Tyler, the Creator "Chromakopia"

Aasta räpplugu

Doechii "Anxiety"
Clipse, John Legend, Voices of Fire "The Birds Don't Sing"
Tyler, The Creator, Glorilla, Sexyy Red, Lil Wayne "Sticky"
Glorilla "TGIF"
Kendrick Lamar, Lefty Gunplay "TV Off"

Aasta kaasaegse kantri album

Kelsea Ballerini "Patterns"
Tyler Childers "Snipe Hunter"
Eric Church "Evangeline vs. the Machine"
Jelly Roll "Beautifully Broken"
Miranda Lambert "Postcards From Texas"

Aasta folkalbum

Rhiannon Giddens, Justin Robinson "What Did the Blackbird Say to the Crow"
Patty Griffin "Crown of Roses"
I'm With Her "Wild and Clear and Blue"
Jason Isbell "Foxes in the Snow"
Jesse Welles "Under the Powerlines (April 24 – September 24)"

Aasta ladinapopi album

Rauw Alejandro "Cosa Nuestra"
Andrés Cepeda "Bogotá (Deluxe)"
Karol G "Tropicoqueta"
Natalia Lafourcade "Cancionera"
Alejandro Sanz "¿Y ahora qué?"

Aasta vokaal-jazz'i album

Dee Dee Bridgewater, Bill Charlap "Elemental"
Terri Lyne Carrington, Christie Dashiell "We Insist 2025!"
Samara Joy "Portrait"
Michael Mayo "Fly"
Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim,
Keyon Harrold, Rachel Eckroth "Live at Vic's Las Vegas"

Aasta instrumentaal-jazz'i album

Chick Corea, Christian McBride, Brian Blade "Trilogy 3 (Live)"
Sullivan Fortner Featuring Peter Washington, Marcus Gilmore "Southern Nights"
Branford Marsalis Quartet "Belonging"
John Patitucci Featuring Chris Potter, Brian Blade "Spirit Fall"
Yellowjackets "Fasten Up"

Aasta globaalmuusika album

Siddhant Bhatia "Sounds Of Kumbha"
Burna Boy "No Sign of Weakness"
Youssou N'Dour "Eclairer le monde – Light the World"
Shakti "Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)"
Anoushka Shankar Featuring Alam Khan, Sarathy Korwar "Chapter III: We Return to Light"
Caetano Veloso, Maria Bethânia "Caetano e Bethânia Ao Vivo"

Tutvu kõikide nominentidega siin.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

07.11

Galerii: algas 29. Pimedate Ööde filmifestival

07.11

Selgusid Grammyde nominendid

07.11

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Budraitis: näitleja peamine juhendaja on raha

07.11

Meel Paliale: filmiakadeemia liikmetele mõjus "Pikad paberid" värskendavalt

07.11

Uue muusika reede: Rosalía, Ans. Andur, Gorillaz, Katy Perry jpt

07.11

Välisministeerium Limp Bizkiti kontserdist: agressiooni toetajate kutsumine on lubamatu Uuendatud

07.11

Galerii: Eesti Filharmoonia Kammerkoor andis Hiinas viis kontserti

07.11

Juuli Lill: kõiki asju tõsiselt võttes võib lihtsalt katki minna

07.11

Sinefiil | PÖFF-i programmile lähenemiseks on palju variante, üks hea valik on otsida vana kulda

07.11

Sinijärve raamatusoovitused: Vendelini "Photojournalist" on muljetavaldav ajastudokument

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

07.11

Välisministeerium Limp Bizkiti kontserdist: agressiooni toetajate kutsumine on lubamatu Uuendatud

04.11

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

07.11

Galerii: algas 29. Pimedate Ööde filmifestival

07.11

PÖFF-i päevik | "Härra Eikeegi Putini vastu" võimestab väikeseid inimesi

07.11

Selgusid Grammyde nominendid

06.11

Aasta puitehitis 2025 on Võsu põhikool ja lasteaed

07.11

Meel Paliale: filmiakadeemia liikmetele mõjus "Pikad paberid" värskendavalt

07.11

Sinefiil | PÖFF-i programmile lähenemiseks on palju variante, üks hea valik on otsida vana kulda

07.11

Uue muusika reede: Rosalía, Ans. Andur, Gorillaz, Katy Perry jpt

07.11

Janno Põldma: Lotte lood sündisid Aasia restoranides toitu oodates

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo