Selgusid Grammyde nominendid
Reedel selgusid 2026. aasta Grammy auhindade nominendid. Enim ehk üheksa nominatsiooni teenis Kendrick Lamar.
Möödunud aastal muusikatööstuse tähtsaimalt õhtult viie auhinnaga lahkunud Lamari nominatsioonid tulevad peamiselt möödunud aasta novembris ilmunud albumi "GNX" eest ja sealt pärinevate lugude, nagu näiteks "Luther" eest.
Lamari järel tuleb seitsme nominatsiooniga Lady Gaga. Kuus nominatsiooni teenisid välja Sabrina Carpenter, Bad Bunny ja Leon Thomas.
Kui möödunud nädalal saabus pärast 25 aastat olukord, kus Billboardi singlite edetabeli esimese 40 hulgas ei leidunud ühtegi räpplugu, siis tänavuste aasta albumi nominentide hulgast leiab haruldasel kombel lausa kolm räppalbumit. Äkki isegi kolm ja pool kui ka veebruaris Super Bowlil paljude pahameeleks hispaania keeles üles astuva Bad Bunny esitusviis räpiks lugeda.
Grammyd jagatakse välja 1. veebruaril Los Angeleses.
Aasta album
Bad Bunny "Debí Tirar Más Fotos"
Justin Bieber "Swag"
Sabrina Carpenter "Man's Best Friend"
Clipse, Pusha T & Malice "Let God Sort Em Out"
Lady Gaga "Mayhem"
Kendrick Lamar "GNX"
Leon Thomas "Mutt"
Tyler, The Creator "Chromakopia"
Aasta lugu
Lady Gaga "Abracadabra"
Doechii "Anxiety"
Rosé, Bruno Mars "APT."
Bad Bunny "DtMF"
Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami "Golden [From "KPop Demon Hunters"]"
Kendrick Lamar, SZA "Luther"
Sabrina Carpenter "Manchild"
Billie Eilish "Wildflower"
Aasta salvestis
Bad Bunny "DtMF"
Sabrina Carpenter "Manchild"
Doechii "Anxiety"
Billie Eilish "Wildflower"
Lady Gaga "Abracadabra"
Kendrick Lamar, SZA "Luther"
Chappell Roan "The Subway"
Rosé, Bruno Mars "APT."
Parim uus artist
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Parim sooloesitus popis
Justin Bieber "Daisies"
Sabrina Carpenter "Manchild"
Lady Gaga "Disease"
Chappell Roan "The Subway"
Lola Young "Messy"
Aasta popalbum
Justin Bieber "Swag"
Sabrina Carpenter "Man's Best Friend"
Miley Cyrus "Something Beautiful"
Lady Gaga "Mayhem"
Teddy Swims "I've Tried Everything But Therapy (Part 2)"
Parim tantsumuusika/elektrooniline album
FKA Twigs "Eusexua"
Fred Again.. "Ten Days"
PinkPantheress "Fancy That"
Rüfüs Du Sol "Inhale / Exhale"
Skrillex "F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3"
Aasta rokkalbum
Deftones "Private Music"
Haim "I Quit"
Linkin Park "From Zero"
Turnstile "Never Enough"
Yungblud "Idols"
Aasta rokklugu
Nine Inch Nails "As Alive as You Need Me to Be"
Sleep Token "Caramel"
Hayley Williams "Glum"
Turnstile "Never Enough"
Yungblud "Zombie"
Aasta alternatiivmuusikaalbum
Bon Iver "Sable, Fable"
The Cure "Songs of a Lost World"
Tyler, the Creator "Don't Tap the Glass"
Wet Leg "Moisturizer"
Hayley Williams "Ego Death at a Bachelorette Party"
Aasta R&B album
Giveon "Beloved"
Coco Jones "Why Not More?"
Ledisi "The Crown"
Teyana Taylor "Escape Room"
Leon Thomas "Mur"
Aasta räppalbum
Clipse, Pusha T ja Malice "Let God Sort Em Out"
GloRilla "Glorious"
JID "God Does Like Ugly"
Kendrick Lamar "GNX"
Tyler, the Creator "Chromakopia"
Aasta räpplugu
Doechii "Anxiety"
Clipse, John Legend, Voices of Fire "The Birds Don't Sing"
Tyler, The Creator, Glorilla, Sexyy Red, Lil Wayne "Sticky"
Glorilla "TGIF"
Kendrick Lamar, Lefty Gunplay "TV Off"
Aasta kaasaegse kantri album
Kelsea Ballerini "Patterns"
Tyler Childers "Snipe Hunter"
Eric Church "Evangeline vs. the Machine"
Jelly Roll "Beautifully Broken"
Miranda Lambert "Postcards From Texas"
Aasta folkalbum
Rhiannon Giddens, Justin Robinson "What Did the Blackbird Say to the Crow"
Patty Griffin "Crown of Roses"
I'm With Her "Wild and Clear and Blue"
Jason Isbell "Foxes in the Snow"
Jesse Welles "Under the Powerlines (April 24 – September 24)"
Aasta ladinapopi album
Rauw Alejandro "Cosa Nuestra"
Andrés Cepeda "Bogotá (Deluxe)"
Karol G "Tropicoqueta"
Natalia Lafourcade "Cancionera"
Alejandro Sanz "¿Y ahora qué?"
Aasta vokaal-jazz'i album
Dee Dee Bridgewater, Bill Charlap "Elemental"
Terri Lyne Carrington, Christie Dashiell "We Insist 2025!"
Samara Joy "Portrait"
Michael Mayo "Fly"
Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim,
Keyon Harrold, Rachel Eckroth "Live at Vic's Las Vegas"
Aasta instrumentaal-jazz'i album
Chick Corea, Christian McBride, Brian Blade "Trilogy 3 (Live)"
Sullivan Fortner Featuring Peter Washington, Marcus Gilmore "Southern Nights"
Branford Marsalis Quartet "Belonging"
John Patitucci Featuring Chris Potter, Brian Blade "Spirit Fall"
Yellowjackets "Fasten Up"
Aasta globaalmuusika album
Siddhant Bhatia "Sounds Of Kumbha"
Burna Boy "No Sign of Weakness"
Youssou N'Dour "Eclairer le monde – Light the World"
Shakti "Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)"
Anoushka Shankar Featuring Alam Khan, Sarathy Korwar "Chapter III: We Return to Light"
Caetano Veloso, Maria Bethânia "Caetano e Bethânia Ao Vivo"
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor