Eesti keeles ilmus René Girardi poleemiline teos "Vägivald ja püha"

1972. aastal ilmunud "Vägivald ja püha" on Prantsuse-Ameerika filosoofi ja kirjandusteadlase René Girardi kõige märgilisem teos. Raamatu põhiidee on, et inimühiskonna aluseks on vägivald, millest kasvavad välja kõik ühiskonna institutsioonid alates religioonist ja keelest ning lõpetades kunsti ja perekonnaga. Vägivald on püha ning ta on korraga nii purustav kui ka loov jõud.

Inimkonna ajalugu algab sündmusest, mida Girard nimetab alustrajavaks ehk algupäraseks vägivallaks. Selle sündmuse tagajärjel tekib stabiilne kord, milles elavad on eristatud surnutest, inimesed jumalatest jne. See, mis on jumalate oma, on korraga püha ja keelatud, sellest ei tohi isegi rääkida, see on tabu.

Niisugune rekonstruktsioon lubab Girardi meelest panna kogu inimkultuuri õigesse perspektiivi, kuna kõik, mida kultuur sisaldab, tuleneb otseselt või kaudselt alustrajavast vägivallast.

Girard'i võib pidada humanitaar- ja sotsiaalvaldkonnas korraga nii üheks mõjukamaks ja originaalsemaks kui ka marginaalseks autoriks. Religioosse mõtleja ja konservatiivina eristus Girard teravalt lääne intellektuaalide peavoolust, kus tooni andsid vasakpoolsed agnostikud ja veendunud ateistid.

Eestikeelset väljaannet saadab Mihhail Lotmani põhjalik järelsõna, mis asetab "Vägivalla ja püha" laiemasse René Girard'i loomingu ja selle retseptsiooni konteksti. Teose tõlkis prantsuse keelest Mart Kangur ja see kuulub Tallinna Ülikooli kirjastuse sarja "Bibliotheca Controversiarum".