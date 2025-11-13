X!

Gram-Of-Fun ja Daniel Levi avaldasid ühise albumi "After midnight"

Daniel Levi ja Kristel Aaslaid
Daniel Levi ja Kristel Aaslaid Autor/allikas: Marleen Muhuste
Pop-ansambel Gram-Of-Fun andis koos laulja Daniel Leviga välja albumi "After midnight", millel teevad kaasa ka Jüri Pootsmann ja Nublu.

Gram-Of-Fun ja Daniel Levi otsustasid suvel kokku saada, teha väike laager ja luua ühiselt muusikat, ilma erilise ega konkreetse eesmärgita. Sellest vahetust loomeprotsessist kujunes materjal, mis on nüüd vormunud albumiks.

"See album sisaldab täpselt piisavas koguses rõõmu, muretust, laisklemist, karjumist ja üle kiirtee sprintimist. Üks ühine album peakski alati olema täpselt nii orgaaniline nagu see," rääkis Daniel Levi.

Gram-Of-Funi solisti Kristel Aaslaiu jaoks oli koostöö Daniel Leviga loomulik, sest tegu on pikaaegsete sõpradega. "Oleme sõbrad olnud nii pikalt, et tundus juba tobe, et me seda teinud ei ole. Ja ilmneski, et koos muusikat tehes on see nii lõbus ja loogiline."

Albumi peaprodutsendiks on bändikaaslaste teine vana sõber Maksim Adel ehk Adel Force. Plaadil teevad kaasa ka Jüri Pootsmann ja Nublu. "Jüriga lugu oli tegelikult nii ammu lindistatud, et kui ma talle lõpp-produkti saatsin sel sügisel, siis ta arvas, et me kasutasime AI-d, et tema sinna saada," rääkis Gram-Of-Funi liige Philgood.

"Nubluga track pidi alguses olema instrumentaal-lugu, mis on kerge pühendus Adel Force'ile. Kaks päeva enne miksi-masterisse saatmist helistasin Nublule, et tule palun korra läbi, testime. Vana proff nagu Nublu on, tuli studiosse, kõmm-põmm, tehtud. "Davai poisid…pange ässalt". Meie suud oli ammuli lahti," lisas Philgood.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

