Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn võitjad

Valik tehti 91 teose hulgast, mis on ilmunud 2024. aasta oktoobrist kuni 2025. aasta septembri lõpuni. Auhind anti välja kahes kategoorias – parim pildiraamatu tõlge ning parim laste ja noorte juturaamatu tõlge.

Žüriisse kuulusid Eda Ahi, Anti Saar, Tuulike Kivestu, Mart Rummo ja Krista Kumberg

Pildiraamatu kategoorias pärjati laureaaditiitliga Liisi Laineste tõlgitud Artur Gębka "Isa pudel" (pildid Agata Dudek, kirjastus Koolibri). Žürii sõnul lähenetakse teoses, kus lastele jutustatakse jõukohases ja sobivas kujundikeeles alkoholismist, tõsisele teemale delikaatselt ning tekst ja illustratsioonid võimendavad ja täiendavad üksteist.

Pildiraamatu kategoorias olid nomineeritud veel Rebecca Guggeri ja Simon Röthlisbergeri "Sõnavarandus" (tõlkinud Piret Pääsuke, kirjastus Pegasus), Áslaug Jónsdóttiri, Kalle Güettleri ja Rakel Helmsdali ""Ei!" ütles väike koll" (tõlkinud Kadri Sikk, kirjastus Nordur), Vane Kosturanovi "Tüdruk ja karu" (tõlkinud Rauno Alliksaar, kirjastus Päike ja Pilv) ja Kotryna Zylė "Parim päev" (tõlkinud Tiina Kattel, kirjastus Eesti Raamat).

Juturaamatute kategoorias otsustas žürii laureaaditiitli anda Kristiina Kassi tõlgitud Nadja Sumaneni "Rambole", mille andis välja kirjastus Päike ja Pilv. "Rambo" on lugu teismelisest poisist, kelle elu on kõike muud kui kerge, aga on teinud otsuse olla vaatamata kõigele hea inimene.

Nominendid olid veel Anja Portini "Udupuude raamat" (tõlkinud Triin Tael, kirjastus Vesta), Justyna Bednareki "Kümne soki ebatavalised seiklused (neli neist parema ja kuus vasaku jala sokki)" (tõlkinud Hendrik Lindepuu, kirjastus Päike ja Pilv), Katie Kirby "Lottie Brooksi pööraselt kaootilised jõulud" (tõlkinud Hels Kure, kirjastus Eesti Raamat) ja Sara Pennypackeri "Lõpuks Jetke" (tõlkinud Eve Laur, kirjastus Pegasus).

Paabeli Torni auhinda antakse välja aastast 2004, auhind pildiraamatule lisandus 2016. aastal. Auhinna eesmärgiks on tõsta esile häid tõlkeraamatuid lastele ning väärtustada tõlkijate ja kirjastuste tööd hea lastekirjanduse vahendamisel eesti lugejale. Hindamisel võetakse arvesse nii algteose kunstilist väärtust kui ka tõlke taset.