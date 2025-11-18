"Nüüd sa näed mind. Nüüd enam mitte" kogus avanädalavahetusel üle 6400 külastuse

Möödunud nädalal kinodesse jõudnud "Nüüd sa näed mind" sarja kolmas film kogus esimesel linastusnädalal 6413 külastust.

Lisaks mustkunsti-filmile Jesse Eisenbergiga peaosas veetis esimese nädalavahetuse kinodes ka Edgar Wrighti ("Shaun of the Dead" ja "Baby Driver") märul "Põgenev mees", mis kogus 2211 külastust.

Kinodes debüteeris ka Poola koguperefilm "Koer Lamp uskumatu teekond 2", mida jõudis vaatama 1336 inimest.

Kõige pikemalt on tabelis püsinud Rain Rannu mängufilm "Uus raha", mis kogus kuuendal kino-nädalavahetusel üle 1000 külastuse ning on kokku toonud kinodesse üle 35 000 vaataja.