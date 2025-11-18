Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku konkursi publikupreemia pälvis Andra Rahe

Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhinna pälvisid Katrīna Levāne Lätist ja Adam Gidlund Rootsist. Publikupreemia pälvis eestlane Andra Rahe.

Tänavu kümne aasta juubelit tähistanud konkurss tõi kokku rekordarvu kunstnikke – 154 lõpetajat kaheksast kunstiakadeemiast ja viiest riigist: Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist. Eestit esindas 40 kunstnikku. Kokku esitati konkursile 299 teost.

Esimest korda auhinna ajaloos pälvis grand prix kaks kunstnikku: Katrīna Levāne Lätist ja Adam Gidlund Rootsist.

Levāne uurib maalikunsti piire ja seob selle heli, lõhna ning ruumilise kogemusega, tuues fookusesse inimese suhte elu ja surma ringkäiguga. Tema teos "Forest Floor" käsitleb surmahirmu ja ökoloogilist tsüklit, ühendades maali, heli ja lõhna terviklikuks elamuseks.

Katrīna Levāne "Forest Floor" Autor/allikas: Nordic Baltic Art Center

Gidlundi teos "The Rot" on kolmekanaliline videoinstallatsioon, mis uurib tehisintellekti ja inimese vahelist tähendusekadu digiajastul. Videokeskkonda lõksu jäänud digitaalsed olendid püüavad leida suhtlusviise ja tähendust, peegeldades ühiskonna tehnoloogilist sõltuvust ja väsimust.

Publikupreemia pälvis eestlanna Andra Rahe, kelle eksperimentaalne fotoseeria "Päevaraamat" käsitleb inimlikku haprust, hoolt ja keha kogemust isikliku ja poeetilise vaatenurga kaudu.

Maaliauhinna viis koju Viljamaria Raittila Soomest. Raittila loob suuremõõtmelisi maale, mis liiguvad haavatavuse ja vaikuse piiril. Tema teos "Not for Long We Swim in Gloom" uurib tühjuse ja kohalolu suhet, muutes vaikuse visuaalseks seisundiks.

Fotoauhinna võitis Albin Ulvebrin Rootsist. Tem installatsioon "Vittra" ühendab analoogfotograafia, siiditrüki ja metallobjektid, uurides mälu, kadumist ja ökoloogilist haavatavust. Tema looming mõtestab nähtamatuid pärandeid ja põlvkondadeülest traumat.

Adam Gidlund "The Rot" Autor/allikas: Nordic Baltic Art Center

Valik žürii nominentide töödest jõuab 2026. aastal näitusele Uniarts Helsingi galeriis.

Laureaadid otsustati 7. novembril Uniarts Helsingi kunstiakadeemias toimunud žürii koosolekul, kus osalesid regiooni akadeemiate esindajad ning rahvusvahelised eksperdid Andris Vītoliņš (Läti Kunstiakadeemia), Ieva Skauronė (Vilniuse Kunstiakadeemia), Harri Monni, Anni Anttonen ja dekaan Leevi Haapala (Uniarts Helsinki), Margus Meinart (Kõrgem Kunstikool Pallas), Kaisa Maasik (Eesti Kunstiakadeemia), Taina Erävaara ja Suvi Lehtinen (Turu Rakenduskõrgkool), Anne Klontz (Konstfack), Per Nilsson (Umeå Kunstiakadeemia), Solvita Krese (Läti Kaasaegse Kunsti Keskus, Riia), Hólmar Hólm (Art in Iceland ajakiri) ning Andra Orn, kuraator ja Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti platvormi NOBA.ac asutaja.