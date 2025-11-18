Selgusid Euroopa filmiauhindade nominendid

Enim nominatsioon kogus Joachim Trieri mängufilm "Sentimental Value" ("Sentimentaalne väärtus"), mis püüab nii aasta filmi, aasta režissööri, aasta mees- ja naisnäitleja ja aasta stsenaristi auhinda.

Kokku jagatakse auhindu üheksas kategoorias: aasta film, aasta dokumentaal, aasta animatsioon, aasta režissöör, aasta naisnäitleja, aasta meesnäitleja, aasta stsenarist, aasta avastus ja samuti jagatakse välja noore vaataja auhind. Nominendid valis välja 5400 liikmest koosnev Euroopa filmiakadeemia.

