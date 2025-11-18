Selgusid Euroopa filmiauhindade nominendid
Euroopa Filmiakadeemia kuulutas välja 38. Euroopa filmiauhindade nominendid. Võitjad selguvad 17. jaanuaril Berliinis Saksamaal. Ükski Eesti film tänavu nominentide sekka ei mahtunud.
Kokku jagatakse auhindu üheksas kategoorias: aasta film, aasta dokumentaal, aasta animatsioon, aasta režissöör, aasta naisnäitleja, aasta meesnäitleja, aasta stsenarist, aasta avastus ja samuti jagatakse välja noore vaataja auhind. Nominendid valis välja 5400 liikmest koosnev Euroopa filmiakadeemia.
Enim nominatsioon kogus Joachim Trieri mängufilm "Sentimental Value" ("Sentimentaalne väärtus"), mis püüab nii aasta filmi, aasta režissööri, aasta mees- ja naisnäitleja ja aasta stsenaristi auhinda.
2025. aasta Euroopa filmiauhindade nominendid:
Euroopa aasta filmi nominendid:
- "Afternoons of Solitude" (Hispaania, Prantsusmaa; režissöör Albert Serra)
- "Arco" (Prantsusmaa; režissöör Ugo Bienvenu)
- "Dog of God" (Läti, USA; režissöörid Raitis Ābele ja Lauris Ābele)
- "Fiume O Morte!" (Horvaatia, Sloveenia, Itaalia; režissöör Igor Bezinović)
- "It Was Just an Accident" (Prantsusmaa, Iraan, Luksemburg; režissöör Jafar Panahi)
- "Little Amelie" (Prantsusmaa, režissöörid Maïlys Vallade ja Liane-Cho Han)
- "Olivia and the Invisible Earthquake" (Hispaania, Ptantsusmaa, Belgi, Šveits ja Tšiili; režissöör Irene Iborra Rizo)
- "Riefenstahl" (Saksamaa; režissöör Andres Veiel)
- "Sentimental Value" (Norra, Prantsusmaa, Taani, Saksamaa, Rootsi; režissöör Joachim Trier)
- "Sirat" (Hispaania, Prantsusmaa; režissöör Oliver Laxe)
- "Songs of Slow Burning Earth" (Ukraina, Prantsusmaa, Taani, Rootsi; režissöör Olha Zhurba)
- "Sound of Falling" (Saksamaa, režissöör Mascha Schilinski)
- "Tales from the Magic Garden" (Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Prantsusmaa; režissöörid David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar ja Jean-Claude Rozec)
- "The Voice of Hind Rajab" (Prantsusmaa, Tuneesia; režissöör Kaouther Ben Hania)
- "With Hasan in Gaza" (Saksamaa; režissöör Kamal Aljafari)
Euroopa aasta dokumentaalfilmi nominendid:
- "Afternoons of Solitude" (Hispaania, Prantsusmaa; režissöör Albert Serra)
- "Fiume O Morte!" (Horvaatia, Sloveenia, Itaalia; režissöör Igor Bezinović)
- "Riefenstahl" (Saksamaa; režissöör Andres Veiel)
- "Songs of Slow Burning Earth" (Ukraina, Prantsusmaa, Taani, Rootsi; režissöör Olha Zhurba)
- "With Hasan in Gaza" (Saksamaa; režissöör Kamal Aljafari)
Euroopa aasta animatsiooni nominendid:
- "Arco" (Prantsusmaa; režissöör Ugo Bienvenu)
- "Dog of God" (Läti, USA; režissöörid Raitis Ābele ja Lauris Ābele)
- "Little Amelie" (Prantsusmaa, režissöörid Maïlys Vallade ja Liane-Cho Han)
- "Olivia and the Invisible Earthquake" (Hispaania, Ptantsusmaa, Belgi, Šveits ja Tšiili; režissöör Irene Iborra Rizo)
- "Tales from the Magic Garden" (Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Prantsusmaa; režissöörid David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar ja Jean-Claude Rozec)
Euroopa aasta režissööri nominendid:
- Yorgos Lanthimos ("Bugonia")
- Oliver Laxe ("Sirat")
- Jafar Panahi ("It Was Just an Accident")
- Mascha Schilinski ("Sound of Falling")
- Joachim Trier ("Sentimental Value")
Euroopa aasta naisnäitleja nominedid:
- Leonie Benesch ("Late Shift")
- Valeria Bruni Tedeschi ("Duse")
- Léa Drucker ("Case 137")
- Vicky Krieps ("Love Me Tender)
- Renate Reinsve ("Sentimental Value")
Euroopa aasta meesnäitleja nominendid:
- Sergi López ("Sirat")
- Mads Mikkelsen ("The Last Viking")
- Toni Servillo ("La Grazia")
- Stellan Skarsgård ("Sentimental Value")
- Idan Weiss ("Franz")
Euroopa aasta stsenaristi nominendid:
- Santiago Fillol ja Oliver Laxe ("Sirat")
- Jafar Panahi ("It Was Just an Accident")
- Mascha Schilinski ja Louise Peter ("Sound of Falling")
- Paolo Sorrentino ("La Grazia")
- Eskil Vogt ja Joachim Trier ("Sentimental Value")
Euroopa aasta avastuse nominendid:
- "Little Trouble Girls" (Sloveenia, Itaalia, Horvaatia, Serbia; režissöör Urška Djukić)
- "My Father's Shadow" (Ühendkuningriik, Nigeeria; režissöör Akinola Davies jr)
- "On Falling" (Ühendkuningriik, Portugal; režissöör Laura Carreira)
- "One of Tgose Days When Hemme Dies" (Türgi, Saksamaa; režissöör Murat Fıratoğlu)
- "Sauna" (Taani; režissöör Mathias Broe)
- "Under th Grey Sky" (Poola, režissöör Mara Tamkovich)
Euroopa noore vaataja auhind:
- "Arco" (Prantsusmaa; režissöör Ugo Bienvenu)
- "I Accidentally Wrote a Book" (Ungari, Holland; režissöör Nóra Lakos)
- "Siblings" (Itaalia; režissöör Greta Scarano)
Toimetaja: Karmen Rebane