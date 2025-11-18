Galerii: Tallinnas esines elektroonilise muusika legend Kraftwerk

Tänavu märtsis alanud ülemaailmse tuuriga tähistab bänd oma 1974. aastal ilmunud läbimurdealbumit "Autobahn", millega astuti pikk samm lihtsuse ja laiema publiku poole. Albumi edu tuules rajati oma Kling Klang stuudio, kus on salvestatud ja produtseeritud kõik järgnevad Kraftwerki albumid.

2014. aastal pälvisid Kraftwerki asutajaliikmed Ralf Hütter ja 2020. aastal meie seast lahkunud Florian Schneider Grammy elutööpreemia. 2021. aastal lisati Kraftwerk Rock & Roll Hall of Fame'i liikmeks.

Kraftwerk on varem Eestis esinenud 2004. ja 2018. aastal.