X!

Galerii: Tallinnas esines elektroonilise muusika legend Kraftwerk

Muusika
Kraftwerk Tallinnas
Vaata galeriid
25 pilti
Muusika

Tallinnas Alexela kontserdimajas astus 18. novembril üles Saksa elektroonilise muusika legend Kraftwerk.

Tänavu märtsis alanud ülemaailmse tuuriga tähistab bänd oma 1974. aastal ilmunud läbimurdealbumit "Autobahn", millega astuti pikk samm lihtsuse ja laiema publiku poole. Albumi edu tuules rajati oma Kling Klang stuudio, kus on salvestatud ja produtseeritud kõik järgnevad Kraftwerki albumid.

2014. aastal pälvisid Kraftwerki asutajaliikmed Ralf Hütter ja 2020. aastal meie seast lahkunud Florian Schneider Grammy elutööpreemia. 2021. aastal lisati Kraftwerk Rock & Roll Hall of Fame'i liikmeks.

Kraftwerk on varem Eestis esinenud 2004. ja 2018. aastal.

Toimetaja: Karmen Rebane

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18.11

Galerii: Tallinnas esines elektroonilise muusika legend Kraftwerk

18.11

Pärnu kunsti aastanäitus toob linnagaleriisse 61 kunstniku värske loomingu

18.11

Aasia sõnatu teatri festival täidab Tallinna ja Tartu tantsu- ja teatrikunstiga

18.11

Erika ja Tambet Pedak avasid Tartu Kunstimajas viltvaipade näituse

18.11

Selgusid Euroopa filmiauhindade nominendid

18.11

Galerii: Kashastanis avati Eesti raamatu aastale pühendatud näitus

18.11

Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku konkursi publikupreemia pälvis Andra Rahe

18.11

PÖFF-i päevik | "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast" on armastuskiri Eesti loodusele

18.11

Lenny Kravitz esineb järgmisel suvel Tallinnas

18.11

Eesti Kontserdi uueks juhiks saab Eha Pank

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

18.11

Toivo Tänavsuu: igaühe vastutus oma tervise eest peab suurenema

17.11

Margit Mutso: miks ma olen nii kiuslik?

18.11

Eesti Kontserdi uueks juhiks saab Eha Pank

18.11

Galerii: Tallinnas esines elektroonilise muusika legend Kraftwerk

18.11

Niguliste muuseumisse jõuavad Hispaania maalikunstniku El Greco teosed

17.11

"Sisu: teekond kättemaksuni" peaosatäitja Jorma Tommila: see roll muutis mu elu

18.11

Lenny Kravitz esineb järgmisel suvel Tallinnas

18.11

PÖFF-i päevik | "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast" on armastuskiri Eesti loodusele

13.11

Piret Krumm: emaks saades kadusid suured eksistentsiaalsed otsingud

16.11

Sirje Helme: praegune ärev ja ebakindel olukord ulatub kultuurist kaugemale

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo