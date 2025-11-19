Klimti portree püstitas Sotheby's oksjonil modernse kunsti hinnarekordi

Aastatel 1914–1916 maalitud teos kujutab noort Elisabeth Ledererit Hiina rüüs. Teos rüüstati natside poolt ja see pääses Teise maailmasõja lõpul napilt hävingust. Maal tagastati 1948. aastal Ledereri vennale Erichile ning see jõudis 1985. aastal Leonard A. Lauderi erakollektsiooni. Lauder suri 92-aastaselt selle aasta juunis, misjärel otsustati tema kunstikollektsioon müüki panna.

Enne oksjonit hinnati maali väärtuseks vähemalt 150 miljonit dollarit. "Elisabeth Ledereri portreele" tegi pakkumise kuus huvilist. 20-minutilise oksjoni järel kujunes teose lõpphinnaks 236,4 miljonit USA dollarit ehk ligikaudu 203,8 miljonit eurot, mis teeb sellest kõige kallima modernse kunsti teose, mis on oksjonil müüdud.

Portree Elisabeth Ledererist on läbi aegade teine kõige kallim oksjonil müüdud teos. Sellest ette jääb 2017. aastal 450,3 miljoni dollariga (ligikaudu 399,1 miljonit eurot) müüdud Leonardo da Vinci "Salvator Mundi".

Klimti loomingu varasem oksjonirekord pärineb aastast 2023, mil tema teos "Daam lehvikuga" müüdi ligikaudu 86 miljoni euroga. 2006. aastal maksis Lauderi vend Klimti "Adele Bloch-Baueri portree i" eest ligikaudu 116,2 miljonit eurot, kuid see müük toimus eraviisiliselt, mitte oksjonil.

Sotheby's ei avalikustanud ostjat.