18-kordne Grammy-võitja Béla Fleck esineb veebruaris Tallinnas

18-kordne Grammy-võitja Béla Fleck naaseb 28 aasta järel Eesti publiku ette. 11. veebruaril astub ta Alexela kontserdimajas lavale oma värske Grammyle nomineeritud koosseisuga Beatrio.

18-kordse Grammy-võitja Béla Fleckiga on laval viis Grammy auhinda pälvinud Antonio Sánchez ja erakordne harfivirtuoos Edmar Castañeda. Eestis esinevad muusikud Jazzkaare soojenduskontserdi raames.

"On raske leida muusikut, kes on nihutanud oma pilli võimaluste ja mängutehnilisi piire nii võimsalt kui Béla Fleck. Tema looming tõestab, et bandžo võib kõlada veenvalt kõiges — jazz'ist klassika ja maailmamuusikani," sõnas Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm. "Tema Beatrio on erakordne kooslus, kus kolm maailmatasemel artisti loovad ühiselt täiesti omanäolist muusikat."

Béla Fleck, kelle virtuoosset mängu sai Eesti publik nautida 28 aastat tagasi Jazzkaarel, on pühendanud oma elu bandžo kõlapildi laiendamisele ning see on toonud talle 43 Grammy nominatsiooni ja 18 Grammy võitu. Tema loominguline haare ulatub bluegrass'ist ja jazz'ist žanriteülese eksperimenteerimiseni ning tema karjääri on rikastanud koostöö ansambliga Flecktones, duoprojekt Chick Coreaga ja Gershwini "Rhapsody in Blue" tõlgendus. 

Koos Fleckiga astuvad lavale harfivirtuoos Edmar Castañeda ja trummar Antonio Sánchez, kellest viimane on pälvinud viis Grammy auhinda. Hiljuti pälvis Beatrio nominatsiooni 2026. aasta Grammydel parima instrumentaalalbumi kategoorias.

Toimetaja: Karmen Rebane

