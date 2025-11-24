Suri saksa näitleja Udo Kier

Saksa näitleja Udo Kier, kes tegi oma viljaka karjääri jooksul 275 rolli Hollywoodi ja Euroopa kinos, mängides sealhulgas mitmetes Rainer Werner Fassbinderi, Gus Van Santi ja Lars von Trieri filmides, suri pühapäeval 81-aasta vanusena.

Oma läbitungiva pilgu poolest tuntud Kier mängis sageli kaabakaid ja koletisi, vampiire ja natse. Ta mängis filmides, televisioonis, muusikavideotes ja videomängudes ning teda on meeldejäävate rollide eest Euroopa kinos ja Hollywoodis nimetatud ka karakternäitlejaks. "Mulle meeldivad õudusfilmid, sest kui sa mängid filmides väikeseid või külalisrolle, on parem olla kuri ja hirmutada inimesi kui olla tüüp, kes töötab postkontoris ja läheb koju oma naise ja laste juurde. Publik mäletab sind paremini," on ta öelnud.

Kier sündis Udo Kierspena Saksamaal 1944. aastal ning vaid mõni tund pärast tema sündi pommitati haiglat ja ta tuli koos emaga sünnitusosakonna varemetest päästa. 2002. aastal rääkis ta oma lapsepõlvest ajalehele Guardian: "Mu isa oli juba abielus ja tal oli kolm last, kui ma sündisin, ja mu ema ei teadnud. Seega kasvasime üles vaesena. Meil ​​polnud sooja vett enne, kui ma olin 17-aastane."

Teismelisena töötas Kier tehases, et teenida raha. 16-aastasena sõbrunes ta Kölni töölisklassi baaris juues tulevase filmirežissööri Fassbinderiga, kes oli siis 15-aastane. "Mulle meeldis tähelepanu, nii et minust sai näitleja," ütles ta kord. Tema läbimurderoll oli 1970. aasta õudusfilmis "Kuratlik märk".

Kier kirjeldas oma karjääri sageli juhuse tahtel kujunenuna. Ta istus lennukis Andy Warholi režissööri Paul Morrissey kõrval, kes valis ta Frankensteini rolli 1973. aasta filmis "Flesh for Frankenstein" ja seejärel Dracula rolli 1974. aasta filmis "Veri Dracula jaoks". Ta mängis Fassbinderi filmides "Jaamaülema naine", "Lola", "Kolmas põlvkond" ja "Lili Marleen", aga ka miniseriaalis "Berliin, Alexanderplatz".

80ndatel kohtus ta noore provokatiivse Taani filmitegija Von Trieriga, kes valis ta oma 1987. aasta telesaatesse "Medea" ja alustas aastakümneid kestnud koostööd. Kier, kes oli ka Von Trieri poja ristiisa, esines režissööri projektides "Epideemia", "Europa", "Kuningriik", "Lainete murdmine", "Tantsija pimeduses", "Dogville", "Melanhoolia" ja "Nümfomaan: II osa".

Van Sant, kellele meeldisid Kieri rollid filmides "Frankenstein" ja "Dracula", pakkus talle tema esimest Ameerika rolli 1991. aasta filmis "My Own Private Idaho".

1990. aastatel mängis Kier väikeseid, kuid meeldejäävaid rolle paljudes Hollywoodi filmides, sealhulgas "Ace Ventura: Pet Detective", "Johnny Mnemonic", "Armageddon", "End of Days" ja "Blade".

Hiljem mängis Kier S. Craig Zahleri ​​filmides "Brawl in Cell Block 99" ja "Dragged Across Concrete" ning oli peaosatäitja 2022. aasta komöödias "Swan Song", kus ta mängis ülbet pensionil juuksurit, kes põgeneb hooldekodust, et teha surnud endisele kliendile soeng ja meik.

Oma viljaka karjääri kohta ütles Kier: "100 filmi on halvad, 50 filmi saab vaadata klaasi veiniga ja 50 filmi on head."

Kieri viimane film oli poliitiline põnevik "Salajane agent", milles ta mängis juudi päritolu holokausti üleelanut, kes tabati Brasiilia sõjaväelise diktatuuri viimastel aastatel. Ta esineb ka Jaapani autori Hideo Kojima ja produtsent Jordan Peele'i peatselt ilmuvas õudusmängus "OD".