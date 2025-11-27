X!

Astrid Lindgreni teos "Mio, mu Mio" jõuab esmakordselt Eesti teatrilavale

27. novembril jõuab Ugala teatri suures saalis esietenduseni lavastus "Mio, mu Mio", mis põhineb Astrid Lindgreni samanimelisel romaanil.

"Mio, mu Mio" on sügavalt poeetiline ja hingepuudutav lugu, mis räägib üksindusest, sõprusest ja julgusest seista silmitsi hirmudega ning sellest, kuidas igatsus ja lootus annavad jõudu ka siis, kui maailm tundub tume ja lõputu. 

Astrid Lindgreni teos jõuab Eesti teatrilavale esmakordselt. Lavastus on mõeldud kogu perele ja sobib vaatamiseks alates 8. eluaastast.

Lavastuse "Mio, mu Mio" on lavale seadnud Mait Joorits, dramatiseeringu autor on Kristina Lugn ning kunstnik Getter Vahar. Kostüümikunstnik Eugen Tamberg, muusikalise kujunduse autor Marten Kuningas ja valguskujundaja Priidu Adlas Eesti Draamateatrist. Videokujunduse lavastuse on loonud Katre Sulane. Teksti on eesti keelde tõlkinud Liis Aedmaa ja Vladimir Beekman.

Lavastuses osalevad Ugala teatri näitlejad Lauren Grinberg, Merlin Kivi, Jaana Kena, Vilma Luik, Tarvo Vridolin, Klaudia Tiitsmaa ja Janek Vadi. Samuti astuvad lavastuses üles lapsed Helena Liir, Eliisabet Kena, Elli Lüdimois, Iris Vadi, Kendra Mälk, Eliise Klein, Teodor Tubli ja Artur Soro.

