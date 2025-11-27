Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

Peep Lassmann lõpetas 1966. aastal Tallinna muusikakeskkooli ja 1971. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi Heljo Sepa klaveriklassis. Aastatel 1971–1973 täiendas ta end Moskva konservatooriumi assistentuuris Emil Gilelsi juhendamisel. Pärast õpinguid asus ta tööle Tallinna konservatooriumi, millega jäi tihedalt seotuks kogu järgnevaks eluks. 1985. aastal sai temast dotsent, 1992. aastal professor, aastatel 1987–1991 oli ta klaverikateedri juhataja, aastatel 1991–1992 prorektor.

Aastatel 1992–2017 oli Peep Lassmann Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor. Tema juhtimisel tegi meie muusika- ja teatrikõrgkool läbi suured muutused: valmis uus õppehoone, laienes erialade ring, arenesid välissuhted, hakati vastu võtma rahvusvahelisi üliõpilasi, avati doktoriõpe. Lassmann osales Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu liikmena akadeemia juhtimises ka hiljem (2020–2024).

Peep Lassmann andis oma esimesed soolokontserdid 1969. aastal Tartu Ülikooli aulas ja Estonia kontserdisaalis. Tema lavakarjäär ja aktiivne pedagoogiline tegevus jätkusid läbi mitme aastakümne, sealhulgas rektorina töötatud aastatel. Tema pika lavatee sisse mahuvad sooloesinemiste kõrval ka arvukad ülesastumised orkestrite ees ja RAM-iga ning paljudes kammerkoosseisudes. Ta on esinenud koos paljude lauljate (Mati Palm, Tiit Kuusik, Ivo Kuusk, Hans Georg Ahrens, Hendrik Krumm, Yolanda Hernandez, Lionelle Lhote) ning instrumentalistidega (Aaron Rosand, Marianne Boettcher, David Grimal, Jüri Gerretz, Jaak Sepp, Edith Peinemann, Jossif Feigelson, Peeter Paemurru, Teet Järvi, Henry-David Varema, Michel Lethiec, Hannes Altrov, Toomas Vavilov).

Lassmann pühendas palju energiat pedagoogilisele tegevusele. Tema õpilaste hulka kuuluvad Mati Mikalai, Kai Ratassepp, Marrit Gerretz-Traksmann, Ralf Taal, Marko Martin, Diana Liiv, Age Juurikas, Kristi Kapten, Piret Mikalai jpt. Ta on juhendanud meistrikursusi paljudes muusikakõrgkoolides nii Euroopas, Aasias kui ka Ameerikas ning osalenud mitmete rahvusvaheliste pianistide konkursside žüriides Soomes, Lätis, Leedus, Venemaal, Tšehhis ja Saksamaal jm.

Paljude organisatsioonide kaudu osales Lassmann aktiivselt muusika- ja ühiskonnaelu juhtimises. Ta oli Eesti Klaveriõpetajate Ühingu juhatuse esimees, Eesti Muusikanõukogu esimees, Eesti Interpreetide Liidu üks asutajaid ja selle esimene esimees, Euroopa muusikakõrgkoolide assotsiatsiooni juhatuse liige, Balti Muusikaakadeemiate Liidu asepresident, Eesti Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu liige, Rahvusooper Estonia nõukogu liige ning Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu esimees.

Peep Lassmann on pälvinud ka Eesti Vabariigi Riigivapi III klassi ja Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärgi, ta on valitud 1989. aastal Eesti Raadio aasta muusikuks ning ta on pälvinud Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia (1995), aastapreemia (1999 ja 2008) ja 2018. aastal ka elutööpreemia. Panuse eest eesti pianismi arengusse tunnustati teda 2020. aastal Eesti Muusikanõukogu interpretatsioonipreemiaga. Ta oli ka Estonia Seltsi, Eesti Muusikaõpetajate Liidu ja Eesti Klaveriõpetajate Ühingu auliige.