Galerii: rahvusvahelise klotsinäituse "Art of the Brick" avamine

Klotsinäituse "Art of the Brick" autor Nathan Sawaya on 52-aastane New Yorgist pärit kunstnik, kes õppis algselt õigusteadust ja töötas New Yorgis korporatiivjuristina. Pärast pikki tööpäevi tundis ta vajadust loomingulise väljundi järele ja hakkas ehitama legoklotsidest skulptuure, millest esimesed olid katsed taasluua igapäevaseid objekte nagu puuviljakauss ja multikategelased.

Kui tema teosed internetis kiiresti tuntust kogusid, sai ta loobuda senisest tööst ja pühenduda täielikult klotsikunstile. Kolm aastat hiljem avas Sawaya oma esimese soolonäituse, millest sai rahvusvaheline popkunsti hitt.

Sawaya on öelnud, et teda kõnetab legoklotsi teravus, täisnurgad ja iseloomulikud vormid, sest sõltuvalt kaugusest ja vaatenurgast pakub see alati uusi vaateid. See peegeldab ka näituse olemust, kus loovus ja täpsus kohtuvad ning toovad esile kunsti ja kujutlusvõime piirideta võimalused.

Näitus toob publikuni üle 70 skulptuuri, mis koosnevad tuhandetest legoklotsidest. Nende seas on nii autori Nathan Sawaya originaalloomingut kui ka tõlgendusi maailma tuntumatest meistriteostest nagu Van Goghi "Tähistaevas", Gustav Klimti "Suudlus" ja Munchi "Karje".