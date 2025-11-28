X!

Galerii: rahvusvahelise klotsinäituse "Art of the Brick" avamine

Kunst
Legonäitus Telliskivis
Vaata galeriid
12 pilti
Kunst

Tallinnas Telliskivi M-hoones avati klotsikunsti näitus "Art of the Brick", mis tõi Eestisse ameerika kunstniku Nathan Sawaya 70 legoskulptuuri.

Klotsinäituse "Art of the Brick" autor Nathan Sawaya on 52-aastane New Yorgist pärit kunstnik, kes õppis algselt õigusteadust ja töötas New Yorgis korporatiivjuristina. Pärast pikki tööpäevi tundis ta vajadust loomingulise väljundi järele ja hakkas ehitama legoklotsidest skulptuure, millest esimesed olid katsed taasluua igapäevaseid objekte nagu puuviljakauss ja multikategelased.

Kui tema teosed internetis kiiresti tuntust kogusid, sai ta loobuda senisest tööst ja pühenduda täielikult klotsikunstile. Kolm aastat hiljem avas Sawaya oma esimese soolonäituse, millest sai rahvusvaheline popkunsti hitt.

Sawaya on öelnud, et teda kõnetab legoklotsi teravus, täisnurgad ja iseloomulikud vormid, sest sõltuvalt kaugusest ja vaatenurgast pakub see alati uusi vaateid. See peegeldab ka näituse olemust, kus loovus ja täpsus kohtuvad ning toovad esile kunsti ja kujutlusvõime piirideta võimalused.

Näitus toob publikuni üle 70 skulptuuri, mis koosnevad tuhandetest legoklotsidest. Nende seas on nii autori Nathan Sawaya originaalloomingut kui ka tõlgendusi maailma tuntumatest meistriteostest nagu Van Goghi "Tähistaevas", Gustav Klimti "Suudlus" ja Munchi "Karje".

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

"Plekktrumm"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

15:13

Uue muusika reede: Liis Lemsalu, Yasmyn, Jarek Kasar, Reket, Ed Sheeran

14:07

Galerii: iga-aastane piparkooginäitus seikleb armastuse radadel

13:56

Euroopa muuseumide aastaauhinnale on tänavu nomineeritud kaks Eesti muuseumi

12:50

Liis Lemsalu avaldas kaheksa-aastase pausi järel albumi "À la carte"

12:22

Sinijärve raamatusoovitused: Mahkra "Vaarisa moodi" on mõnus meelelahutus

11:36

Galerii: lõppesid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

10:57

Galerii: rahvusvahelise klotsinäituse "Art of the Brick" avamine

10:23

Anna Mari Liivrand pälvis 25 000-eurose Kaamose kunstistipendiumi

09:14

Sõltumatu Tantsu Laval esineb Kanada-Eesti muusik Kara-Lis Coverdale

08:00

ERSO lavamees Jüri Korjus: paljusid orkestrante olen lastena ringi jooksmas näinud

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

27.11

Teoloog Riho Saard andis välja mahuka teose Eesti gospelmuusika ajaloost

26.11

MUBA direktor Timo Steiner lahkub ametist

26.11

Eesti Kontserdi uus juht: kaebamise asemel tuleb mõelda, mida olemasolevaga saab teha

05.09

Suri kunstnik Enn Põldroos

27.11

Tõnis Niinemets: tunnen rõõmu, et mu repertuaar on nii eriilmeline

27.11

Rahvusooper Estonias jõuab lavale ühiskonnakriitiline balletilavastus

27.11

Astrid Lindgreni teos "Mio, mu Mio" jõuab esmakordselt Eesti teatrilavale

27.11

Kabareeõhtute korraldaja Kaisa Ling: kabaree on elamas läbi uut tõusu

27.11

Ain Anger: Wagneri-lauljal on vaja Wagneri häält ja väga head saksa keelt

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo