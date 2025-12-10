Rahel Talts: juhtus nii, et see aasta tuli välja kaks plaati

Džässpianist ja helilooja Rahel Talts sai novembri lõpus valmis uue albumi ''Back and Forth'', mis on tema teine sel aastal ilmavalgust näinud kauamängiv. Muusiku sõnul viitab värske album nii tagasi kui ka ette vaatamisele.

Aasta alguses avaldas Talts albumi "New and Familiar". Algne plaan oli selle aasta alguses välja tulnud plaat anda välja hoopis eelmise aasta lõpus. "Asjad alati venivad ja juhtus nii, et eelmine aasta ei tulnud ühtegi plaati ja see aasta tuli kaks," rääkis Talts Klassikaraadio saates "Delta":

Jaanuaris ilmunud plaadi taga oli 14 inimest: Uue "Back and Forthi" taga on tema tavaline kvartett ning Rob Luft kitarril. Eelmisel aastal esines Talts koos Luftiga Jazzkaarel. Klassikaraadio võttis kontserdi üles ja pakkus seda Euroopa raadiojaamadele. BBC tegi nende kontserdist isegi saate. Taltsi sõnul edenes koostöö Rob Luftiga hästi, lisaks omavahel sobivale muusikale sobis ta bändile ka inimesena. Eelmisel sügisel korraldasid nad koos Luftiga Baltimaade tuuri.

Plaadi pealkiri "Back and Forth" viitab nii tagasivaatele kui ka ette vaatamisele. Taltsi sõnul on seal positiivses ja tänulikus võtmes nii nostalgiat kui ka tuleviku suhtes unistamist.

"Laul "Pärnu" vaatab rohkem kodulinna Pärnu igasugu lapsepõlvemälestusi. Kui ma Vilniuse–Tallinna bussiga tihti Pärnust läbi sõidan, on tore, et iga asukohaga tuleb mingi mälestus meelde. Hiljuti käisime perega kohtades, kus me vanasti elasime ja seal kõik meenus. See on hästi tore ja ilus," sõnas Talts.

Taanis õppinud ja elanud Talts paikneb praegu rohkem Eestis. Tema abikaasa Donatas Petreikis mängib ta bändis saksofoni. Nad on koos teinud ka duokontserte. Detsembris tuleb Taltsil Leedus koos Donatase venna Saulius Petreikisega palju jõuluseid kontserte. Uuel aastal teeb ta paar kontserti ka Eestis.

Mais salvestas ta uue trioalbumi taanlastega, mis on tema looming, aga inspireeritud rohkem vanakooli džässist. Ta arvab, et selle albumi annab ta välja järgmisel aastal.

"Back and Forthi" tegid nad peale 2024. aasta novembri Balti tuuri. "Tavaliselt ma panen salvestuse nii, et kui kontserdid on ära olnud ja kõik on juba niikuinii koos, siis teeme salvestuse ka ära," rääkis ta.

"Perfektne oleks, et plaat tuleb ja siis kohe need esitlused, aga seda on tavaliselt mul olnud suht raske ajastada nii, et kõik on samal ajal samas kohas," tõdes muusik.

Suured lavad ja suurlinnad ei ole Taltsi jaoks täiesti võõrad, ta on olnud festivalidel Saksamaal ning teinud Aasia tuuri.

"Tegelikult mängisime plaadil olevat muusikat juba enne ka natuke, aga uuel aastal tulevad nii-öelda plaadiesitluskontserdid Taanis, Londonis, Berliinis ja Balti riikides," lisas ta.

Albumi lood sündisid kahe aasta jooksul. ""Jungle Party" tegin just enne Aasia tuuri, mis meil 2024. aasta märtsis oli. Leedukeelse nimega lugu "Naujas Skyrius", mis tähendab uut peatükki, tegin ma siis, kui me kolisime Kopenhaagenist Vilniusesse," sõnas ta.

Iga looga on seotud mingisugune mälestus või mälupilt millestki. Tema sõnul võib igaüks tõlgendada ta laule nii, kuidas soovib.

"Suurele bändile tehtav album võtab rohkem aega, nii kirjutamisel, arranžeerimisel kui ka proovide leidmisel. Selle bändiga teeme võib-olla üks kuni kontserti aastas, aga see on ka üli lahe asi, mida mulle meeldib väga teha," rääkis ta. Kvartetti ja kvintetti on lihtsam kokku saada ja muusika tuleb seal ka veidi lihtsamalt, aga mõlemad variandid on talle väga südamelähedased.