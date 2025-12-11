X!

Galerii: balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm saadeti viimsele teele

Teater
Neljapäeval saadeti viimsele teele tantsija, ballettmeister ja koreograaf Tiit Härm.

Tiit Härm sündis 19. märtsil 1946. aastal Tallinnas teatridekoraatori perekonnas ja soovis juba viieaastaselt saada balletitantsijaks. Balletiõpinguid alustas Härm 1957. aastal Tallinnas ja jätkas Venemaal Vaganova-nimelises balletiakadeemias.

1966. aastal naasis ta Estonia teatrisse ning aastatel 1967–1968 oli ta balletitrupi Noor Ballett liige. Aastatel 1966–1990 oli Härm Estonia teatri esitantsija. Lisaks osales ta rohketel välisturneedel.

1985. aastal lõpetas ta Moskva teatrikunsti akadeemia, omandades koreograafi elukutse. Tema koreograafitööde hulka Estonia teatris kuuluvad muu hulgas "Luikede Järv", "Romeo ja Julia", "Don Quijote" ja "Kameeliadaam".

Aastatel 1990–1992 ja 2001–2009 oli ta Estonia teatri balletijuht, peaballettmeister ja koreograaf. Vahepeal töötas ta ballettmeistri, repetiitori ja koreograafina Milanos, Roomas, Inglismaa Rahvusballetis ja Šotimaa Rahvusballetis.

Tiit Härm on mänginud mitmes filmis. 1975. aastal valmis temast dokumentaalfilm "Tantsib Tiit Härm".

Teda on tunnustatud Valgetähe IV klassi teenetemärgi ja Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali elutööpreemiaga.

Tiit Härm suri 7. detsembril.

Toimetaja: Karmen Rebane

