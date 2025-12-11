Pildid: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" esinesid Priit ja Marion Strandberg
Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" astusid 11. detsembril üles Priit Strandberg ja Marion Strandberg.
Laulud sellest, kui saladuslik on elu ning kui pisike on inimene selle kõige keskel. Laulud hommikusest rahust, sügisesest meeleheitest, armust ja igatsusest. Laulud klaveril, kitarril või mõlemal, koos maheda flöödimänguga.
Kõlavad Priit Strandbergi omaloomingulised muusikapalad, loodud möödunud kümne aasta jooksul.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor