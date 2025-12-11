Pildid: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" esinesid Priit ja Marion Strandberg

Laulud sellest, kui saladuslik on elu ning kui pisike on inimene selle kõige keskel. Laulud hommikusest rahust, sügisesest meeleheitest, armust ja igatsusest. Laulud klaveril, kitarril või mõlemal, koos maheda flöödimänguga.

Kõlavad Priit Strandbergi omaloomingulised muusikapalad, loodud möödunud kümne aasta jooksul.