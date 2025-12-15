X!

Dew8 psühhedeelse roki ansambel Püha Põlev Vesi avaldas debüütalbumi

Foto ansambli Püha Põlev Vesi stuudiosessioonilt
Foto ansambli Püha Põlev Vesi stuudiosessioonilt Autor/allikas: Siim Parisoo
Räppari ja produtsendina tuntud Dew8 ehk Siim Parisoo avaldas oma psühhedeelse roki ansambli Püha Põlev Vesi debüütalbumi "Valgus".

Püha Põlev Vesi tutvustab ennast kui rituaalset, hukatuslikku ja psühhedeelset rokkmuusika triot. "Valgus" on nende esimene improvisatsiooniline stuudiosalvestis, mille andis välja Dew8 enda plaadifirma Dieu Huit Records.

Umbes 30 minuti pikkune album lõigati kokku saunaskäigule järgnenud kahetunnisest salvestussessioonist. Tekstide autoriks on Siim Parisoo. Kasutatud on ka V. Rosenstrauchi ja I. Heinsoo pärimusjutte. Albumi lõpuloo tekst pärineb Nikolai Gogoli teosest "Surnud hinged".

Parisoo panustas lisaks vokaalidele ka kitarril, süntesaatoril ja trummidel, Roland Seer tegutses samuti trummide ja süntesaatori taga, basskitarril kõlab Karl-Erik Hiiemaa.

