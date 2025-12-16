Scorpions esineb tuleval suvel taas Tallinnas

Üle 100 miljoni albumi müünud rokkansambel tähistab järgmisel aasta 60 aasta pikkust karjääri ning annab selle raames Tallinnas Baltikumi ainsa kontserdi.

Scorpionsi teekond algas 1965. aastal Hannoveris. Bändi rahvusvaheline läbimurre saabus albumitega "Animal Magnetism", "Blackout" ja " Love at First Sting". Lood "No One Like You", "Big City Nights" ja "The Zoo" kindlustasid bändile ka tugeva positsiooni USA turul, mis oli toona Euroopa bändide jaoks märgiline saavutus.

Jälje on jätnud ka külma sõja lõppu sümboliseerinud lugu "Wind of Change", mis on tänaseni bändi enim kuulatud laul.

Viimati esines The Scorpions Tallinnas 2023. aastal, mil anti kontsert lauluväljakul.