X!

Abiks kuuse all: laste luuletused rahvusraamatukogu jõulusalmide konkursilt

Kirjandus
Jõulupuu.
Jõulupuu. Autor/allikas: Pixabay
Kirjandus

Kolmandat korda toimunud rahvusraamatukogu ja Apollo kuni 12-aastastele laste jõulusalmi konkursile "Minu jõulusalm" saadeti ligi 300 luuletust. Avaldame kultuuriportaalis valiku laste jõululuuletustest.

Saadetud luuletused räägivad jõuludele omastest teemadest nagu jõuluvana,  päkapikud ja kodusoojus, aga ka ülemõtlemisest, introvertsusest ning loodusest ja lootusest. Enamik luuletusi on inspireeritud jõuluajast, mil eestlaste kodudes küpsetatakse piparkooke või oodatakse talverõõmude nautimist.

Parimad jõulusalmid

Eelkooliealiste vanuserühma võitja: Gloria Lauren Karm, 4-aastane

"Jõululuuletus"

Jõuluvana, jõuluvana,
Mina tahan kingitusi.
Kui ma käitun ilusasti,
Siis ma saangi kingitusi.

Kui ma käitun pahasti –
Jonnin nagu metsamees –
Siis ma saan sussi sisse sibula.

7–9-aastaste vanuserühma võitja: Loora Heinpaju, 8-aastane

"Lumi ja lind"

Lumi sajab, ja lind laulab.
Laps vaatab lund ja kilkab: Lumi!
Lumi on uhke.
Laps vaatab taeva, ja kilkab: Lind!
Lapsel õigus on mõlemale hüüda: Häid jõule!

10–12-aastaste vanuserühma võitja: Skaidrit Kiik, 10-aastane

"Jõulunäpu täpp"

Meie kiisul jõulukäpp,
venna telos jõuluäpp,
jõulune on minu näpp,
aknal jõulunäpu täpp.

Kui sa soovid olla käpp,
tõmba endal jõuluäpp,
las siis kinke valib näpp
telol jõulunäpu täpp.

Eelkooliealiste vanuserühma eripreemia: Maru Oskar Ellermaa, 6-aastane

Ankülosaurus ilusa soomusreaga
ilusat kuuske tooma peab ta.
Diplodookus pika kaelaga
ehib kuuske ilma vaevata.
Baryonüks pika koonuga
ehib maja suure rutuga.
Pterodaktül lennates
toob kingipakke tiibadel.
T-rex osav jahimees
uhke pidulaua teeb.
Velociraptor ei torma, ei kiirusta,
kaua õues ei tiiruta,
jõuluvana sinna toob,
kavalat luuletust loob.
Dinosaurustel jõuluajal
samuti uhket pidu on vaja

7–9-aastaste vanuserühma eripreemia: Nora Tamme, 9-aastane

"Ülemõtlemine!"

Jõululaupäev see aasta oli kurb
Sest lund ju ei tulnd
Päkapikke ka ei käinud
Vähemalt mina neid ei näinud
Polnud näha veel ka jõulupuud
Mõtlesin, et see aasta teeme siis miskit muud
Vaatasin siis lõpuks kalendrisse
Oh aeg, see näitab alles novembrisse
Siis on ju aega veel
Jõuluvana on alles teel
Jõuan veel patud lunastada
Rumalused unustada

10–12-aastaste vanuserühm eripreemia: Mirt Hein, 12-aastane

Koer nimega Peeter
lumes möllab.
Pere toas sööb jõulurooga...
Isegi kass on nii heas tujus,
et toob peremehele hiire.
Tuba rahvast täis,
kõhud kõigil täis.
Jõulumuusika.
Pere jutustab toas,
koer laulab õues –
sest ta on antisotsiaalne,
aga õnnelik...
sest on jõulud.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

12:32

Aavik: ei oleks arvanud, et üks viiuldaja võib kultuuridiplomaatiaga tegeleda

12:02

Carnegie Halli kunstiline juht: Pärt on meie aja üks suurimaid mõjutajaid

11:43

Garmen Tabor: riigiteatri näitleja elu ei ole lihtsam kui vabakutselisel

10:23

Hannes Nagel: raamatukogu kui julgeolek

10:10

Viktoriin: kui hästi tunned nii meie enda kui ka teiste rahvaste jõulukombeid?

10:09

Abiks kuuse all: laste luuletused rahvusraamatukogu jõulusalmide konkursilt

23.12

Noep: mu esimesest plaadifirmast öeldi, et ma ei tohi Eurovisioonil osaleda

23.12

Erika Salumäed kehastav Jürise: emaks saamine on aidanud oma eluga edasi minna

23.12

Maria Listra: ärevatel aegadel on kõige lihtsam haarata kinni eesti keele ilust

23.12

Suri kunstnik Imbi Lind

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

23.12

Erika Salumäed kehastav Jürise: emaks saamine on aidanud oma eluga edasi minna

23.12

Ülevaade. Kirjandusaasta 2025

22.12

Suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea

23.12

Suri kunstnik Imbi Lind

22.12

Galerii: draamateater jagas kolleegipreemiaid

23.12

Maria Listra: ärevatel aegadel on kõige lihtsam haarata kinni eesti keele ilust

20.12

Edetabel. Aasta parimad albumid 2025

02.12

Erika Salumäest rääkiv mängufilm jõuab kinodesse tuleva aasta veebruaris

20.12

Aasta parimad albumid 2025. Isiklikud edetabelid

13.11

Piret Krumm: emaks saades kadusid suured eksistentsiaalsed otsingud

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo