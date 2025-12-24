Abiks kuuse all: laste luuletused rahvusraamatukogu jõulusalmide konkursilt

Kolmandat korda toimunud rahvusraamatukogu ja Apollo kuni 12-aastastele laste jõulusalmi konkursile "Minu jõulusalm" saadeti ligi 300 luuletust. Avaldame kultuuriportaalis valiku laste jõululuuletustest.

Saadetud luuletused räägivad jõuludele omastest teemadest nagu jõuluvana, päkapikud ja kodusoojus, aga ka ülemõtlemisest, introvertsusest ning loodusest ja lootusest. Enamik luuletusi on inspireeritud jõuluajast, mil eestlaste kodudes küpsetatakse piparkooke või oodatakse talverõõmude nautimist.

Parimad jõulusalmid



Eelkooliealiste vanuserühma võitja: Gloria Lauren Karm, 4-aastane

"Jõululuuletus"

Jõuluvana, jõuluvana,

Mina tahan kingitusi.

Kui ma käitun ilusasti,

Siis ma saangi kingitusi.

Kui ma käitun pahasti –

Jonnin nagu metsamees –

Siis ma saan sussi sisse sibula.

7–9-aastaste vanuserühma võitja: Loora Heinpaju, 8-aastane

"Lumi ja lind"

Lumi sajab, ja lind laulab.

Laps vaatab lund ja kilkab: Lumi!

Lumi on uhke.

Laps vaatab taeva, ja kilkab: Lind!

Lapsel õigus on mõlemale hüüda: Häid jõule!

10–12-aastaste vanuserühma võitja: Skaidrit Kiik, 10-aastane

"Jõulunäpu täpp"

Meie kiisul jõulukäpp,

venna telos jõuluäpp,

jõulune on minu näpp,

aknal jõulunäpu täpp.

Kui sa soovid olla käpp,

tõmba endal jõuluäpp,

las siis kinke valib näpp

telol jõulunäpu täpp.

Eelkooliealiste vanuserühma eripreemia: Maru Oskar Ellermaa, 6-aastane

Ankülosaurus ilusa soomusreaga

ilusat kuuske tooma peab ta.

Diplodookus pika kaelaga

ehib kuuske ilma vaevata.

Baryonüks pika koonuga

ehib maja suure rutuga.

Pterodaktül lennates

toob kingipakke tiibadel.

T-rex osav jahimees

uhke pidulaua teeb.

Velociraptor ei torma, ei kiirusta,

kaua õues ei tiiruta,

jõuluvana sinna toob,

kavalat luuletust loob.

Dinosaurustel jõuluajal

samuti uhket pidu on vaja

7–9-aastaste vanuserühma eripreemia: Nora Tamme, 9-aastane

"Ülemõtlemine!"

Jõululaupäev see aasta oli kurb

Sest lund ju ei tulnd

Päkapikke ka ei käinud

Vähemalt mina neid ei näinud

Polnud näha veel ka jõulupuud

Mõtlesin, et see aasta teeme siis miskit muud

Vaatasin siis lõpuks kalendrisse

Oh aeg, see näitab alles novembrisse

Siis on ju aega veel

Jõuluvana on alles teel

Jõuan veel patud lunastada

Rumalused unustada

10–12-aastaste vanuserühm eripreemia: Mirt Hein, 12-aastane

Koer nimega Peeter

lumes möllab.

Pere toas sööb jõulurooga...

Isegi kass on nii heas tujus,

et toob peremehele hiire.

Tuba rahvast täis,

kõhud kõigil täis.

Jõulumuusika.

Pere jutustab toas,

koer laulab õues –

sest ta on antisotsiaalne,

aga õnnelik...

sest on jõulud.