Niguliste muuseum tervitab uut aastat 40. korda toimuva orelinädalaga

Aasta esimesest päevast kuni 7. jaanuarini toimub Niguliste muuseumis 40. orelinädal, mis pakub publikule mitmekesist programmi kontsertide, loengute ja kohtumistega.

Orelinädala avakontsert "Kuninglik mitmekoori muusika" toimub 1. jaanuaril kell 17. Trompetitel mängivad Priit Aimla, Chris Sommer ja Samuel Jalakas, tromboonil Ivar Kiiv, orelitel Andres Uibo ja Kadri Toomoja. Pidulikku uusaastameeleolu loob Henry Purcelli, Johann Sebastian Bachi, José Ximéneze, Georg Friedrich Händeli, Marc-Antoine Charpentier' ja paljude teiste heliloojate muusika.

2.–7. jaanuaril toimuvad Niguliste muuseumis iga päev kell 14 kunstiajaloolase Tarmo Saareti lühiloengud Niguliste kiriku ehitusloost ja kunstivaradest. Loengud vahelduvad muusikaliste etteastetega, kuuel järjestikusel päeval esinevad Tõnis Kuurme (plokkflöödid), Olev Ainomäe (šalmei, zink), Aare Tammesalu (tšello), Virgo Veldi (saksofon), Tiit Kiik (peaorel) ja Toomas Trass (kooriorel).

Iga päev kell 15 saavad huvilised koos organistide Andres Uibo või Tiit Kiigega külastada orelirõdu.

Kell 16 toimuvad orelipooltunnid, kus kõlab Euroopa hilisrenessansi ja varabaroki orelimuusika 15.–17. sajandist. Orelipooltundides saab kuulaja ülevaate toonaste olulisemate orelimuusika keskuste loomingust ja muusikalistest eripäradest. Musitseerivad Ulla Krigul, Toomas Trass, Eestis organistiks õppinud Rusudan Chuntishvili Gruusiast. Oma maade orelikultuuri tutvustavad Andrea Toschi Itaaliast ja João Vaz Portugalist. Orelinädala viimasel orelipooltunnil mängib Eesti publikule juba varasemast ajast organisti ja ERSO peadirigendina (1991–1993) tuntud Leo Krämer Saksamaalt.

2. jaanuari õhtul mängitakse Niguliste muuseumis kolme erinevat kitarri: klassikalist, poolakustilist ning elektrikitarri, mida mängivad Kirill Ogorodnikov, Robert Jürjendal ja Jaak Sooäär.

4. jaanuaril toimuv kontsert on kummardus Johann Sebastian Bachile, kelle surmast möödus 275 aastat. Kõlab helilooja elu viimastel aastatel loodud "Muusikaline ohver".

5. jaanuaril leiab aset kontsert-jutlus Lübecki Maarja kirikust ja Tallinna Niguliste kirikust. Kuulaja viiakse rännakule läbi ajaloo, mida sõnaliselt vahendab kunstiteadlane Harry Liivrand. Andres Uibo ja Ulla Krigul mängivad kahel orelil Lübecki Maarja kiriku meistrite Franz Tunderi ja Dietrich Buxtehude loomingut ning Niguliste organistide Konstantin Türnpu ja Andres Uibo teoseid.

Festivali lõppkontsert toimub 7. jaanuaril, kui esinevad festivali kammerorkester ja kammerkoor Collegium Musicale ning organistid Rusudan Chuntishvili (Gruusia), João Vaz (Portugal) ja Andrea Toschi (Itaalia). Dirigeerivad Endrik Üksvärav ja Andres Mustonen, solist Mari-Liis Uibo (viiul).

Festivali eestvedaja ja kunstiline juht on professor Andres Uibo.