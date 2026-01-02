X!

Galerii: Neeme Järvi vaatas uusaastakontserdil tagasi 75 aastat kestnud karjäärile

Rémy Martini ja Eesti Kontserdi traditsiooniline uusaastakontsert 2026
Rémy Martini ja Eesti Kontserdi traditsiooniline uusaastakontserdi keskmes oli tänavu Neeme Järvi dirigendikarjäär. Teiste seas astusid üles Hans Christian Aavik, Martin Kuuskman ja Elina Nechayeva.

Peaprodutsent Maarit Kangroni sõnul oli traditsiooniline uusaastakontsert Viini-hõnguline, sai inspiratsiooni maestro lemmikheliloojatelt ning -muusikast ning tõi kuulajateni tuntud polka-, marsi-, valsi-, aga ka operetimeloodiad.

Kontserdiga vaatas maestro Neeme Järvi tagasi oma 75-aastasele dirigendikarjäärile, mis algas Johann Straussi opereti "Öö Veneetsias" avamängu juhatamisest Estonia teatris; tänavu kutsus maestro seda teost üllatuskülalisena dirigeerima noore talendi Kasper Joel Nõgene. Kontserdil meenutati ka maestro säravaid talendikaid kaasteelisi.

Kava kokkuseadmisel olid inspiratsiooniks omaaegsed kuulsad muusikud ja näitlejad: Helju Koppa, Uve Uustalu, Lemmo Erendy, Alfred Mering, Kalju Vaha ja Hugo Malmsten.

Kontsert on järelvaadatav Jupiterist.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

