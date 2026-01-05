Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

Alates 1. jaanuarist alustas Klassikaraadio muusikajuhina Kaisa Jõhvik, kes on raadiokuulajatele tuttav "Lihtsalt nostalgia" saatejuhi ja toimetajana ning on Klassikaraadio programmi eest hoolitsenud ka väljastajana.

Kaisa Jõhvik on läbi ja lõhki muusikainimene: ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias elektroakustilise loomingu eriala ning kuulub duosse Salon Poulencette, kelle repertuaaris on prantsuse vokaalkammermuusika paremik. Uuel aastal ootavad ees uued ülesanded, mis täpsemalt, vastab Kaisa Jõhvik.

Mis tundeid Klassikaraadio muusikajuhi amet sinus tekitab ja mida sellelt kõige rohkem ootad?

Muusikajuhi amet tekitab minus nii ärevust kui põnevust. Olen hästi valmis väljakutseteks ja tahan areneda, kuid olen ettevaatlik, et mitte lõhkuda toimivaid süsteeme. Lõppude lõpuks on kõige tähtsam, et meie kuulajad on rahul ja rõõmsad! Lisaks loodan, et Klassikaraadio leiab koha ka mõne sellise inimese argipäevas, kes muidu otseselt (klassikalise) muusikaga tihedamalt kokku ei puutu.

Millised on sinu ülesanded Klassikaraadio muusikajuhina ja millal sind eetris kuuleb?

Jätkan oma eelkäijate tööd ja kannan hoolt selle eest, et Klassikaraadio eetrisse jõuaks kaunis, mitmekülgne ja kvaliteetne muusikavalik. Peaasjalikult pühendun esmalt saatejuhita muusikasaadetele (pleilistide koostamine on mu lemmik!), aga regulaarselt satun eetrisse neljapäeviti Muusikatoa saates ja vahendan ka kontserdiülekandeid.

Kas "Lihtsalt nostalgia" tuleb tagasi?

Suur soov on tagasi tuua "Lihtsalt nostalgia", kuid veel mõtleme, millises formaadis täpsemalt. Esialgu kõlab minu valik "Lihtsalt nostalgia" igihaljast ja mahukast muusikakataloogist 8. jaanuaril kell 11 "Muusikatoas".