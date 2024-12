Klassikaraadio sari "Lihtsalt nostalgia" lõpetab suure soovikontserdiga

Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Tederi sõnul on sarja "Lihtsalt nostalgia" saatnud kuulajate erakordne poolehoid ja aastate jooksul on kuulajad saatnud toimetusele hulgaliselt kirju koos tänusõnade ja täpsustavate küsimustega. "Kaisa on juhtinud saadet võluval, pealetükkimatul moel ning tund kaunite meloodiatega on olnud paljudele kuulajatele kaunis päeva algus juba aastaid. Teeme üheskoos ka lõppkontserdi unustamatuks!"

Aasta viimasel päeval paneb saatejuht Kaisa Jõhvik "Lihtsalt nostalgiale" punkti, sest üks suur muusikaring on täis saanud. "Ma poleks uskunud, et mulle nii armsa, ainiti estraadimuusika saade sedavõrd hästi kuulajatele meeldima hakkaks! Seda saadet tehes olen avastanud hulgaliselt mulle seni tundmatut muusikat ja palju huvitavaid seiku (popmuusika) ajaloost. Olen lõpmata tänulik kõikidele kuulajatele, kes hea sõnaga on mulle sel teekonnal kaasa elanud," võttis saatejuht kuus eetriaastat kokku.

"Lihtsalt nostalgia" aastalõpu soovikontsert kõlab Klassikaraadio eetris 31. detsembril kell 9–12.

Raadiokuulajate soovid on postkaartide ja kirjadena oodatud postiaadressile:

Klassikaraadio

Gonsiori 21

15020 Tallinn

Saatesari "Lihtsalt nostalgia" sai alguse 2018. aasta veebruaris, eeskujuks soomlaste Yleisradio klassikaraadio laulusaade "Muistojen boulevardi". "Lihtsalt nostalgia" pakub meloodiaid põhiliselt 1950–1970-ndatest, biitmuusika eelsest ajast, kui kerges muusikas veel ei domineerinud elektrilised kõlad. Saadetes on läbi aastate kõlanud suur hulk helilinte Eesti Raadio arhiivist. Saatejuht on algusest peale olnud Kaisa Jõhvik ning muusikakataloogi koostas Immo Mihkelson.

Saatesari on suures ulatuses järelkuulatav Klassikaraadio koduleheküljel, Jupiteris ja Eesti Raadio äpis. 2022. aastast töötab sama muusikavalikuga Klassikaraadio veebijaam KlaRa Nostalgia.