Vanemuise teater nimetas ennast rahvusteatriks

Vanemuise aastalõpuballil teatas teatri juht Aivar Mäe, et 1. jaanuarist kannab teater nime Eesti rahvusteater Vanemuine. Võrreldes rahvusooper Estoniaga, mille nimetuse taga on riigikogus vastu võetud rahvusooperi seadus, lähenes Vanemuine asjale teistmoodi: juriidiliselt kannab sihtasutus ka edaspidi nime Teater Vanemuine, kuid avalikkusele esitletakse ennast uue nimega.

"Juriidiliselt oleme sihtasutus Teater Vanemuine ja selleks ka jääme. Ma toon paralleelnäite: me kõik teame, mis on kommivabrik Kalev, aga me ei tea, mis on nende ärinimi, milleks on Orkla. Sama on nüüd ka Vanemuisega. Me oleme sihtasutus Teater Vanemuine, meie uus kaubamärk on Eesti rahvusteater Vanemuine," selgitas Mäe "Vikerhommikus."

Mäe sõnul on Vanemuine rahvusteatri nimetust aastakümneid soovinud.

"Ühest küljest oleme Eesti vanim teater, esimene professionaalne teater, tegelikult ka Eesti esimene muusikateater – juba 19. sajandi lõpul tuli esimene muusikatükk välja. Meid külastab kõige rohkem publikut ja me teeme kõige rohkem eesti algupärandit. Selleks me oleme ellu kutsutud. Ma arvan, et eesti kultuuriruumis on meil väga oluline koht."

Ta lisas, et rahvusteatri nimetus aitab teatrit ka välismaal paremini müüa. "Me sõidame tulevikus väga palju ringi ja selleks, et ennast väljaspool Eestit turundada, ei ütle sõna Vanemuine konkreetselt mitte midagi," täheldas ta.

Möödunud aastal andis Vanemuine 461 etendust ning teatrit külastas pea 170 000 inimest. Teatrijuhi sõnul läheb Vanemuisel väga hästi ning teatri edu taga seisavad kunstilised juhid Tanel Jonas, Jevgeni Grib ja Risto Joost.

"See kunstiline kolmik tunnetab oma rolli väga tugevalt. Ideid, repertuaari valik ja ka planeerimine on väga kõrgel tasemel ja me leiame ka aega väljaspool Eestit ringi käia, nii et me teeme sellel aastal kolm väljasõitu. Neid kõige tähtsam on Läti rahvusooper, kus me oleme nädal aega," tõi Mäe välja.

Ka Eestis plaanib Vanemuine jätkuvalt ringi sõita. "Ükskõik kas me räägime draamast, muusikast või tantsust. me üritame nii teha, et meil on kõigis žanrites kammervorme, mida on võimalik mängida ka pisut väiksemates kohtades," sõnas Mäe ja tõi välja, et kindlad kohad, kus etendusi andmas käiakse on näiteks Haapsalu, Pärnu, Viljandi, Paide, Narva, Jõhvi, Võru ja Põlva.

"Ka omaniku ootused meile on sellised, et me ei oleks ainult lõuna regiooni teater, vaid kataksime kogu Eestit, sest, nagu ma ütlesin, me oleme ainus kolme žanri teater ja me saame pakkuda üsna palju oma publikule."