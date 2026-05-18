Paides jõuab publiku ette Mariliis Petersoni lavastus "Kogudustekogukond"

Paides tegutseb kümmekond kogudust, mille liikmetest astuvad lavale kohalikud inimesed koos näitleja Elo Tuule Järvega. Lavastaja ja idee autori Mariliis Petersoni sõnul ei ole prooviprotsessis sündinud ainult lavastus, vaid midagi enamat. "Kui algselt oli minu huvi inimeste isiklike lugude läbi uurida, kas kogukondlikkus on juhuslike sähvatuste jada või teadlikult hoitav ja kasvatatav side, siis viimases proovis ütlesid osalejad ise, et neist on saanud kogukond," kirjeldas Peterson. Ta lisas, et see ei olnud ette planeeritud, vaid lihtsalt juhtus.

Prooviperioodi jooksul on toimunud palju kohtumisi – kuulatud ja otsitud inimeste lugusid. Kuigi ühiskonnas ja meediaruumis tõusevad sageli esile teemad, mis inimesi eristavad, ilmnes dramaturg Silvia Soro sõnul prooviprotsessis kiiresti hoopis see, mis inimesi ühendab. "Kogudustel on oma väikesed eripärad, aga nagu lavastuses osalejad ise räägivad, on ühisosa palju rohkem. Peamine on väga suur koosolemise rõõm," ütleb Soro.

"See lavastus ei räägi ainult usust. See räägib kuuluvusest. Sellest, kuidas inimesed tulevad kokku, kuidas nad üksteisega suhestuvad ja mis neid koos hoiab," sõnas Peterson. Lavastuses teevad kaasa koguduste liikmed, kuid laval ei käsitleta ainult religioosseid teemasid, vaid laiemalt suhteid, mis ühes väikeses linnas tekivad. Kõlavad lood hoolimisest, otsimisest ja märkamisest, mida üldjuhul jagatakse vähe.

Lisaks lavastajale Mariliis Petersonile kuuluvad loomingulisse meeskonda dramaturg Silvia Soro, kunstnik Birgit Pikkor, helikujundaja Vootele Ruusmaa, valguskunstnik Léon Augustin Allik, tehnikutena Mari Randmäe ja Vallo Marten Lillipuu ning produtsent Triin Kordemets. Kutselise näitleja Elo Tuule Järve kõrval on oma lugudega laval Sven Tamming, Elve Kask, Ellen Rosimannus, Tiina Rätsepso, Joel Raasik, Silva Järve, Heli Kivirand, Aili Raasik, Christopher Barger, Eili Jõesaar.

Lavastust "Kogudustekogukond" mängitakse Paide Gümnaasiumi Tabula Rasa saalis mais kahel ja juunis kolmel korral.

"Terevisioonis" rääkisid "Kogudustekogukonnast" lavastaja Mariliis Peterson ja dramaturg Silvia Soro: