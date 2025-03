Tulevane Paide uus kultuurijuht Paide Teatrit taastada ei plaani

Paide Muusika- ja Teatrimaja direktoriks soovijate hulgas üle-eestiliselt tuntud kultuurikorraldajaid polnud. Valituks osutus kultuuribürokraadi taustaga Külliki Aasa, kes töötab Järvamaa rahvakultuurispetsialistina.

"Alustan algusest. Vaatan üle kõik paberid, arengukava on vananenud, vaatan üle ametijuhendid, vaatan üle töökorralduse reeglid, ühesõnaga vaatan üle kogu paberimajanduse," vastas tulevane Paide kultuurijuht Külliki Aasa küsimusele, millest ta uuel ametipostil oma tööd alustab.

Teatrimaja all tegutsenud ja juba kolm kuud vaikinud Paide Teatrit Külliki Aasa taastama ei hakka. Jan Teeveti ja Mariliis Petersoni juhitud teatrit ta päris teatriks ei peagi.

"See natuke ja veel teine natuke ei ole tegelikult kokku olnud teater. See on minu hinnang. Aga käivitada ma praegu seda küll ei julge sellepärast, et Eesti teatrimaastikul on väga palju uusi teatreid, pakkumine ületab nõudluse täna kolmekordselt vähemalt. Nii et ma arvan, et veel ühte teatrit siia turule täna isegi ei mahu," ütles Aasa.

Linnapea Kaido Ivaski hinnangul on õige, et Paide Teatri tegevuse võimalikku jätkamist hakkavad otsustama sügisel võimule saavad uued poliitikud.

"Ja ma usun, et see, mis saab, on juba järgmise linnavalitsuse koosseisu ja volikogu koosseisu otsus," ütles Paide linnapea Kaido Ivask. "See tuleneb sellest, et need otsused saavad olema väga pikaajalise mõjuga. Tuleb võtta ka kohustusi, sest teatrile tuleb tagada ka nii-öelda tingimused ja see kätkeb endast ka rahalisi kohustusi. Nii et mõistlik oleks see otsus jätta järgmise valitsuse ja volikogu teha," ütles Ivask.

Paide uus kultuurijuht asub tööle 1. aprillil.