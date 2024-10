Paide Teatrimaja juht: vajame laiemat arutelu, mis Paide Teatrist edasi saab

"Eesti kära" lavastaja Tarmo Tagamets ütles, et kuna otsus lavastus ära jätta tuli Paide Muusika- ja Tetarimaja juhilt, tema teemat kommenteerida ei soovi. Küll aga kinnitas Paide Teatri kunstiline juht Mariliis Peterson teisipäeval, et "Eesti kära" kõik plaanitud etendused on siiski otsustatud ära jätta.

"Lavastusmeeskond otsustas, et nad ei soovi sellega edasi minna, sest et nende hinnangul on see olukord, mis siin ümber on tekkinud, mõjutanud seda lavastuse esialgset kontseptsiooni," selgitas Mariliis Peterson.

Kui seda juttu tõlkida, siis "Eesti kära" loomemeeskond taunib Paide muusika- ja teatrimaja juhi Jaanus Kuke tegevust, kes võttis ainuisikuliselt vastu otsuse lavastus teatri kehva majanduskliku seisu tõttu ära jätta, sekkudes nii trupi loomevabadusse. Teatrimaja juht Jaanus Kukk leiab aga, et tegelikult vajaks üldse laiemat arutelu, mis Paide Teatrist edasi saab.

"Sellise kitsa rahakotiga ei ole Paides võimalik sellisel kujul teatrit jätkusuutlikult teha," nentis Kukk. Küsimusele, kas on variant, et teater lõpetab Paides tegevuse, vastas Kukk, et kõik variandid on laual.

Meenutame, et Paide linn toetab oma munitsipaalteatrit tänavu 60 000 euroga, samas summas on teatrile pandud kohustus teenida omatulu. Sellest nõudest linnapea Kaido Ivask ei tagane.

"Paide teater peab oma tööga jätkama ja volikogu poolt on püstitatud eesmärk kaks uut lavastust sel aastal," ütles linnapea Ivask. Samas on nüüd selge, et see eesmärk ei täitu. "Kui seda eesmärki täita ei jõua, siis tuleb seada nii öelda jõukohased eesmärgid järgmiseks aastaks. Ja üldse mõtestada lahti, kuidas liigub Paide Teater edasi järgnevatel aastatel," lisas Ivask.