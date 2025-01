Paide Muusika- ja Teatrimaja direktor Jaanus Kukk astus tagasi

Paide linnavalitsuse istungil arutati Paide Muusika- ja Teatrimaja töötajate avaldust, milles nõuti direktor Jaanus Kuke vabastamist, kuna too pole saanud hakkama oma tööga ning on olnud töö ajal purjus. Möödunud nädalal esitas Jaanus Kukk ka lahkumisavalduse.

Paide Muusika- ja Teatrimajas töötab 23 inimest, tosinast punktist koosneva nõudekirja allkirjastasid neist kümme, lisaks on kolm töötajat suuliselt toetanud direktor Jaanus Kuke vabastamist.

"Oleme tuvastanud nendest kaheteistkümnest umbusalduse avalduse punktist kõige räigema rikkumise ikkagi seotult alkoholiga või alkoholi liigtarbimisest tekkinud probleemidega asutuse üritustel, asutuse siseselt, kas siis töö ajal või tööaja väliselt, kui juht näiteks ööbib asutuses. Lisaks on erinevaid dokumendihaldusrikkumisi ning personalitöö korraldusega on probleemid.

Tööülesannete jaotus tõepoolest ei ole korrektselt vormistatud, inimestel on kas ametijuhendid puudu või need on puudulikud. Samuti on erinevate dokumentidega olnud probleeme Kultuurkapitaliga, Paide Teatriga. Siiamaani on ebaselgust hästi palju," kommenteeris Paide Muusika- ja Teatrimaja töökeskkonna volinik ning turundusspetsialist Taavi Luik.

Paide kultuurikeskuse direktor Jaanus Kukk intervjuud esmaspäeval anda ei soovinud. Kukk ütles, et tema seisund on praegu selline, et ta pole kindel, kuidas tema sõnumit tõlgendatakse. Kukk soovib ametist lahkuda 16. jaanuaril. Esmaspäeval hommikul arutati kultuurijuhi vahetamist ka Paide linnavalitsuse istungil.

"Ma ei oska neid lahkhelisid otseselt kommenteerida, sest teatud asjade osas puuduvad igasugused faktid. Aga ju siis juht tunnetas, et ta ei suuda seda meeskonda tööle panna ühtse meeskonnana," ütles Paide linnapea Kaido Ivask.

Jaanus Kukk peatas eelarvemiinusele viidates kultuurikeskuse ringina tegutseva Paide Teatri uuslavastuse väljatoomise, misjärel teatrijuht Mariliis Peterson lahkus ja teinegi uuslavastus jäeti ära. Kuigi dramaturg ja produtsent on siiani kultuurikeskuse palgal, on teatri töö seisnud juba kolm kuud. Linnapea Kaido Ivask lubas nädala pärast välja kuulutada konkursi uue Paide kultuurijuhi leidmiseks. ERR-ile kinnitas kandideerimise plaani praegune turundusspetsialist Taavi Luik.