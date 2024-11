Paide Teatri kunstiline juht Mariliis Peterson astus tagasi

Paide Teatri kunstiline juht Mariliis Peterson pidi täna linnavolikogule aru andma teatri aastasest tööst ja tulevikuplaanidest. Teatrimaja juht Jaanus Kukk, kellele Peterson allub, teatas aga, et teatrijuht on esitanud lahkumisavalduse ja Paide Teatris enam ei tööta.

"Minu plaan on siis see, et Paide Muusika- ja Teatrimaja nõukogu järgmisel istungil me seda asja arutame. Mina lähen sinna oma ettepanekutega mismoodi teater edasi võiks funktsioneerida ja eks siis selle arutelu tulem peab jõudma Paide linnavalitsusse," ütles Paide Muusika- ja Teatrimaja direktor Jaanus Kukk.

Praeguse kava kohaselt koguneb teatrimaja nõukogu 4. detsembril.

Viimati pakkus Paide linna munitsipaalteater kõneainet kuu aega tagasi, kui Jaanus Kukk otsustas ainuisikuliselt ära jätta lavastuse "Eesti kära", viidates viletsale piletimüügile ja teatri kehvale majanduslikule seisule.

Linnapea Kaido Ivask andis seepeale korralduse, et kõik etendused peavad toimuma. Teater omakorda otsustas linnapea korraldust eirata. Paide Teatri rahalist seisu on halvendanud seegi, et teatril ei õnnestunud saada riiklikku tegevustoetust.

"Praeguse prognoosi järgi on puudujääk selle aasta lõpuks suurusjärgus 15 000 eurot." ütles Kukk.

Ära jääb ka 12. detsembril esietenduma pidanud tänavune viimane uuslavastus.

"Mis sellest lavastusest ja võimalikust lavastuse tulevikust saab, selle kohta ma ei saa praegu midagi öelda," lisas Kukk.

"See tõesti võib olla üks võimalik variant, kuigi ma ise seda ei sooviks," vastas Paide linnapea Kaido Ivask küsimusele, kas ta peab võimalikuks, et Paide Teater lõpetab tegevuse.

"Teatri päästaks see, et leida uus meeskond, leida uus idee, uus väljund. Nii et see on see võimalus," lisas Ivask.