Paide teater toob sügishooajal publiku ette kaks uuslavastust

"Paide Teater jätkab ühe väikelinna loo rääkimist, vaadeldes kahte peaaegu vastandlikku teemat läbi kahe eriilmelise lavastuse – väikelinna toimimise mehhanisme oma tugevuste ja puudustega ning religiooni kui kogukonna loojat, aga ka kui individuaalset teejuhti," ütles teatri kunstiline juht Mariliis Peterson.

Esimeses, oktoobris esietenduvas Tarmo Tagametsa lavastuses "Eesti kära" astuvad lavale kaheksa kogukonnaliiget. Lavastus on inspireeritud ühe Eesti väikelinna sisekliimast ja sisepoliitikast. On see Paide, Võru või hoopis Rapla, pole teada. See on must-valge ja sinisilmne lugu linna sisepõlemismootoritest, mis kipuvad läbi kärssama. Kuskil ajavad oma rida poliitikud ja ametnikud, kuskil on linnaelanikud oma murede ja rõõmudega. Kas ja kuidas need kaks aga kunagi kohtuvad?

Teine, novembris esietenduv Mariliis Petersoni dokumentaallavastus keskendub linna pühakodadele ja nende rollile kogukonnas, uurides, kas ja kuidas kohalikud usulised liikumised on linna kultuuri ja sotsiaalset elu mõjutanud. Laval on kohalike koguduste liikmed ja nende lood. Mida tähendab kogudusse kuulumine? Mis eristab koguduse liikmeid neist, kes sinna ei kuulu? Kas usk liidab või lahutab? Mis roll on kirikul olnud linna kujunemisloos?

Paide teater tegutseb Paide Muusika- ja Teatrimajas, kunstilise juhi Mariliis Petersoni kõrval kuuluvad teatrisse veel dramaturg Mart-Matteus Kampus ja produtsent Triin Kordemets.