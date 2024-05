Riigi toetuseta jäänud Paide teatri tulevik on ebaselge

Paide muusika- ja teatrimajas tegutseva Paide teatri palgal on kunstiline juht, dramaturg ja produtsent, iga lavastuse tarvis palgatakse näitlejad ja taustajõud. Teatrimaja direktor Jaanus Kukk leiab, et Paide teater praegusel kujul jätkata ei saa. Kuigi teater jäi tänavu riigipoolse toetuseta, vähendas linn oma toetust veelgi ja suurendas piletimüügi kohustust.

"See kõik paneb teatri sellise finantsilise surve alla, mis ühel hetkel võib tähendada seda, et raha on lihtsalt otsas," sõnas Kukk.

Teatri tänavune eelarve on 120 000 eurot, millest linn annab 60 000. Ülejäänu tuleb teatril teenida, kuid külastatavus on vähenenud. Jaanus Kukk möönab, et püsitrupita teatri pidamine ongi kallim, sellisel teatril on raskem ka publikut meelitada.

"Kui isegi sügisesse planeerida nulleelarvega või väga madala eelarvega uute lavastuste toomine, siis peab see lavastuste müük ja publikuhuvi olema erakordselt suur, et see vahe tagasi teenida," rääkis Kukk.

"Me sõltume praegu täielikult välistest toetajatest ja ka sügisplaanid sõltuvad kulka toetustest, sõltuvad sponsorite toetustest. Õnneks me oleme siiamaani leidnud toetajaid, me pole pidanud kompromisse tegema," sõnas Paide teatri kunstiline juht Mariliis Peterson.

Paide linnapea Kaido Ivaski hinnangul paraneb Paide teatri olukord alles siis, kui teater saab taas riikliku tegevustoetust. Linn oma toetust Paide teatrile suurendada ei plaani.

Ivask loodab, et teatri sulgemiseni asi ei lähe, kuid nendib, et see on üks võimalustest. "Ma arvan, et see sõltub sellest, kui tugev on selle teatri omalooming, oma sisu ja kuidas seda hindab Paide maksumaksja," sõnas ta.

Sügisel toob Paide Teater välja kaks uuslavastust.