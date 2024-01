Riigi toetuseta jäänud Paide teater jätkab originaalloomingu välja toomist

Möödunud aastal pereheitmise üle elanud ja põhitrupita jäänud Paide teater tõi mullu välja ühe filmi ja kolm uuslavastust. Neist kahte koguperetükki "Ilus ilm" ja tehisharu võimalusi käsitlevat eksperimentaallavastust "Konsiilium" mängitakse veel ka tänavu veebruaris, märtsis ja aprillis.

"Nende lavastustega jäädi väga rahule ja film tuli ka väga hea, tekkis ka side eelmise trupiga. Kokkuvõttes võime rahule jääda küll," ütles Paide teatri dramaturg Mart-Matteus Kampus.

Paide teatri palgal on vaid kolm inimest, teatrijuht, dramaturgia, produtsent, kõike etendajad tuleb palgata.

Tänavu loodeti välja tulla kuni kuue lavastuse või aktsiooniga, kuid kuna kultuuriministeerium otsustas Paide teatrile etendusasutuste toetust tänavu mitte anda, tuleb teatril oma plaanid ümber teha.

"See tähendabki seda, et see vabadus erinevaid kunstilisi püüdlusi sooritada on märkimisväärselt vähenenud. Kuna meid on nii vähe, oleme kolmekesi, siis lihtsalt ajaliselt me ka ei jõua panustada kõigesse. Nüüd on iga projekt suure küsimärgi ja hüüumärgi all, et kas teeme ja kuidas teeme ja mis vahenditega see võimalik on. Ja eks me suuresti loodame linna linna abile," rääkis Kampus.

Paide linnapea Kaido Ivask ütles, et selle aasta eelarves on linn teatrile arvestanud toetusena 60 000 eurot ja omatulu teenimise plaaniks 60 000 eurot.

Küsimusele, kas linna toetusest teatri üleval pidamiseks piisab, vastas Ivask, et teater peab oma tegevusplaanid üle vaatama ja vajadusel tegema sinna korrektuurid. "Peale seda me saame uuesti asja üle arutleda," sõnas linnapea.

Kampuse sõnul mõjub finantsiline ebakindlus ka teatri moraalile. "Kui sa pead niikuinii kunstis kogu aeg õigustama ennast, siis kui see finantsiline stabiilsus lööb logisema, siis seda raskem on minna prooviruumi ja see kõik peast ära visata ja teha reaalselt teatrit ja näidelda ja kirjutada. Muidugi mõjutab. Aga ma arvan, et me kõik oleme valmis tegema. Lihtsalt peab tegema natuke teistmoodi," lausus Kampus.