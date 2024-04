Paides esietendus Paide Teatri ja Theatrumi koostöölavastus "Esimene kiri"

Laval on kaks paari, kes igatsevad kõikehõlmavat armastust. Kuid ühel õhtul jõuavad nad kuristiku servale, sest kujutlusel teineteisest ja tegelikkusel polegi palju ühist.

Autor ja lavastaja Roos Lisette Parmas ütles, et armastuse mitmenäolisus paelub teda kõikidest teemadest kõige enam ja see oli ka põhjus, miks ta kaks aastat tagasi selle näidendi lavakunstikooli lõputööna kirjutas.

"See, kuidas me suhtume armastusse määrab kõike. Kuidas me suhtume ümbritsevasse maailmasse, ümbritsevatesse inimestesse, keskkonda. See on kõikehõlmav teema," selgitas Parmas.

Osatäitja Merlin Kivi sõnul on lavastus vägagi päriseluline. "See räägib nendest samadest küsimustest, millega ma arvan, et kõik inimesed oma elu jooksul tegelevad. Ka meie ealised," selgitas Kivi.

Vastusena küsimusele, miks inimesed oma elu nii keeruliselt elavad, sõnas Chrisi rollis üles astuv Jonathan Peterson, et inimesed püüavad leida tunnustust või soovivad, et neid märgataks. "Ja vahepeal nad tunnevad, et neil on vaja selleks teha võib-olla mingeid ekstra trikke ja vigureid, et neid tähele pandaks," leidis näitleja.