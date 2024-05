Pildid: Theatrumis algasid suvelavastuse "Ufo" proovid

Ivar Võropajev otsis interneti teel inimesi, kes väitsid, et neil on olnud kohtumine maavälise tsivilisatsiooniga. Ta valis paljude oma kogemusest rääkinud inimeste seast välja need, kelle lood tundusid kõige adekvaatsemad, kohtus nendega, filmis neid ja kirjutas nende lugude põhjal stsenaariumi. Nii avanesid paljude inimeste elu lood: nende hinged, samuti neid kujundanud olud ja igatsused.

Lavastaja Lembit Peterson, kunstnik Kalju-Karl Kivi, video- ja valguskunstnik Leon Allik, helilooja Tõnis Leemets, osades Ott Aardam, Andri Luup, Helvin Kaljula, Teele O'Brock, Laura Peterson-Aardam, Tarmo Song, Anna Magdalena Peterson, Merlin Kivi, Jonathan Peterson, Mark Erik Savi.

Ivan Võropajevi lavastusi on Theatrumis ka varem mängitud: repertuaaris on olnud "Joobnud" ja "Delhi tants", endiselt on mängukavas "Iraani konverents".