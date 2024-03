Aasia sõnatu teatri festival 1000 Kurge keskendub kaose ja harmoonia tasakaalule

Festivali peakorraldaja Tiiu Tamme sõnul on festivali programmi valitud Aasia etenduskunstide eredamad pärlid. "1000 Kurge keskendub sel aastal kaose ja harmoonia haprale tasakaalule. Lavastused aitavad mõtestada meie ümber toimuvat, kutsuvad vaatama endasse ja leidma rahu," sõnas ta.

Festivali nimi viitab nii jaapani legendile, kus paberlinnud olid levinud kink pruudile või vastsündinule, sümboliseerimaks pikka ja head elu, ning on samas tabavas võrdluses ka Jaapani kuulsa nobelisti Yasunari Kawabata samanimelise romaani detailitäpsusega, sümboliseerides inimsüdame igavikulist rännuigatsust.

Kinos Artis saab vaadata Jaapani etenduskunstniku Katsumi Sakakura lavastust "The Life of Hokusai" (Hokusai elu). Lavastuses segatakse tantsu ja videokunsti, sukeldutakse sügavale kunstniku sisemaailma, uuritakse lähemalt, kuidas ta jõudis märkimisväärsete saavutusteni ja milliseid ohvreid pidi elus tooma.

Viimsi Artiumis etendub Singapuri koosluse T.H:E Dance Co esituses lavastus "PheNoumenon", mis kasutab mitmekülgseid tehnikaid haaramaks publiku kõiki meeli: nägemist, haistmist, kuulmist ja kompimist. Koreograaf Kuik Swee Boon suunab pilgu inimesele ja ümbritsevale maailmale, püüdes seda keerukat suhtekeerist mõista. Kuiki arvates tuleb inimesel vaadata endale otsa, sest maailma kaos ja hädad on üksnes inimtegevuse tagajärg. Koreograaf laseb langeda tänapäevasel jõuka Aasia fassaadil, et uurida keerukat kultuuri, sotsiaalpoliitikat ja identiteeti.

Theatrumis toimub festivali raames lühivormide õhtu, mille jooksul saab publik osa neljast erinevast teosest: *birdname'i improvisatsiooniline lühivorm "1000 kurge", Kyoshiro Oshima (Jaapan) soolo "Silence is Azure Indignant", mis põhineb Jaapani luuletaja Shigekichi Yagi luulekogul "Sügise silmad", Lõuna-Koreast pärit noorte talentide lavastus "Dating abuse", mis uurib keha ja vaimu suhet läbi vägivalla, ning Dongbin Lee (Lõuna-Korea) traditsiooniline maskitants Bongsan Talchum.

Suure publikuhuvi tõttu on festivali korraldajad kutsunud tagasi ka varem juba Eestis esinenud Jaapani trupi 86B210 lavastusega "Vibrating Sky". "Vibrating Sky" ehk "Vibreeriv taevas" on muusikaline ja tantsuline meditatsioon, milles tantsijad Fumie Suzuki ja Keiko Iguchi kutsuvad vaatajat avastama universumi saladusi. Lisaks tantsijatele on laval ka muusik Masami Sakaide, kes on lavaruumist teinud hiiglasliku "kitarri".