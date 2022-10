Sõnatu teatri festival toob Eestisse artistid Jaapanist ja Lõuna-Koreast

Festivali nimi Tuhat kurge viitab Jaapani legendile, kus volditud paberlinnud sümboliseerivad pikka, head elu ja ilusaid soove. Artistid valavad tantsu ja muusika keelde oma unistused ja meditatsioonid, universumi saladused ning energia, iidsed pärimused ja traditsioonid.

"Kui ma lendlen õhus, siis on see nii erinev tavalistest päevadest. Mulle meeldib see fantaasia, aja aeglane muutumine hetkes. Ma nii naudin seda," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Jaapani õhuakrobaat, vertikaaltantsu artist Asami Yasumoto.

"Need on tugevad kunstnikud, kes usuvad sellesse, mida nad teevad, on välja töötanud oma konkreetse käekirja ja eelkõige on need seekord naised. Tugevad enesekindlad naised, kes on n-ö maa juurega seotud, ja räägivad oma loo. Loo, mis on nende kultuuri keskmes oluline, mida nad tunnevad, kuidas maailm neid mõjutab," selgitas festivali programmijuht Teet Kask.