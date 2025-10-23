X!

Aasia sõnatu teatri festival toob ühte ruumi Jaapani ja Lõuna-Korea etenduskunstnikud

Teater
"KabuKlub" Autor/allikas: Elektro Kagura
Teater

Aasia sõnatu teatri festival "1000 kurge", mis toimub 17.–22. novembrini Tallinnas ja Tartus, toob publikuni Aasia kaasaegse tantsu- ja teatrikunsti. Festival kannab tänavu märksõna koostöö, tuues ühte ruumi Jaapani ja Lõuna-Korea etenduskunstnikud, kes on ühendanud jõud Belgia, Leedu, Saksamaa ja Eesti kunstnikega.

Festivalil etenduvad seitse eriilmelist lavastust ja lühivormi, mis peegeldavad Aasia teatrikunsti mitmekesisust ja filosoofilist sügavust. Festivali avavad Schnitt (Saksamaa/Itaalia) ja Aoi Yamaguchi (Jaapan) lavastusega "Calligraton", kus eksperimentaalne helikunst kohtub jaapani kalligraafia meditatsioonilise täpsusega.

Lavastuses "Cycle of Birth and Death / Eluring" toob 88-aastane butoh-meister Isso Miura (Jaapan) lavale oma elufilosoofia – liikumise ja hingamise kui elu ja surma lõputu tsükli.

Modeun Company (Lõuna-Korea) "PISTE: Eight Moments / Kaheksa hetke" on inspireeritud vehklemise täpsusest ja pingest. Vaataja ees avaneb elav dialoog inimese ja tehnoloogia, keha ja valguse vahel.

Lisaks astub üles eestlastele juba tuntud Elektro Kagura (Saksamaa / Jaapan) tantsuetendusega "KabuKlub", mis ühendab traditsioonilise kabuki teatri mässulise vaimu ja saksa klubikultuuri rütmid.

Festivali lõpetab koostööprojekt "Bridges / Sillad", kus kohtuvad erinevad kultuurid, põlvkonnad ja elukogemused. Nii Tartus kui ka Tallinnas lavale jõudev projekt koosneb kolmest osast, kus mõtiskletakse selle üle, kuidas meie kogemused talletuvad kehasse ja kujundavad meie olemust.

Teos "Fragments of Existence" ühendab kaks intiimset soolot – "Centifolia" (Marine Fernandez, Leedu) ja "Speechless" (Heung Won Lee, Lõuna-Korea). Kahe eriilmelise, kuid omavahel resoneeruva kehalise keele kaudu uurivad need lavastused, kuidas liikumine väljendab mälu ja sisemist kogemust. Kolmanda osana projektist sünnib teos nimega "Sillad", mille loovad koos Eesti koreograaf Teet Kask, muusik Kristjan Kannukene ja Jaapani butoh-meister Isso Miura.

Aasia sõnatu teatri festival "1000 Kurge" toimub 17. kuni 22. novembrini Tallinnas ja Tartus. Festival toimub tänavu neljandat korda.

Toimetaja: Kaspar Viilup

