Festival 1000 Kurge toob Eestisse artistid Jaapanist ja Lõuna-Koreast

Festivali teemaks on tänavu tunnetus, liikumine, tants ja muusika.

Festivali nimi 1000 Kurge viitab nii jaapani legendile, kus paberlinnud oli levinud kink pruudile või vastsündinule sümboliseerimaks pikka ja head elu, kui ka nobelisti Yasunari Kawabata samanimelisele romaanile, mis sümboliseerib inimsüdame igavikulist rännuigatsust.

Mitmeid kordi Eestit külastanud Jaapanist pärit koreograaf ja tantsija Un Yamada kasutab vaba stiili, mille elementideks on minimalistlik kehahoiak, elusuuruses žestid, jaapani modernistlik tants ja improvisatsioon. Yamada esituses saab näha lavastust "Miski pole kingitud" ning improvisatsioonilises teoses "Taevas" astuvad koos temaga lavale ansambli Una Corda muusikud Kristi Mühling (kannel) ja Liis Jürgens (harf).

Lõuna-Korea koreograaf Si Won Choi toob festivalil publiku ette teosed "Tunnel" ja "Voog", milles segab omavahel isikliku elu ja kogemused ning moderniseerunud maailma kuvandi. Jaapani artisti Taka Mizuki väljendab oma lavastuses Doldrums liikumise ja kehaga dilemmast, kas jääda paigale, oodata tuult ja edasi minna, või leppida tuuletusega andmata lootusele võimalustki. Asami Yasumoto lavastus "Kata oma suu" annab visuaali kaudu edasi allasurutud tundeid ning nii pandeemiaaegset kui ka -järgset rusutust, ebakindlust ja muutusi.

Jaapani-Prantsusmaa trupi Elektro Kagura koostöös valminud "Ikutani SAN" jutustab tantsu- ja muusikakeeles ühe jaapani pärimusel põhineva loo, mis põimib iidseid traditsioone ja kaasaegset kunsti.

Jaapani trupi 86B210 "Vibreeriv taevas" kutsuvad tantsijad Fumie Suzuki ja Keiko Iguchi vaatajat avastama universumi saladusi ning mõtestama energiat. Lisaks tantsijatele on laval ka muusik Masami Sakaide.

Festivalil etendub ka loomingulise koosluse *Birdname balletilavastus "Kuldne tempel", mis on on saanud ainest Yukio Mishima samanimelisest romaanist. Lavastaja Teet Kask, heliloojad Sander Mölder ja Timo Steiner, kunstnik Ülar Mark, valguskunstnik Margus Vaigur, videokunstnik Taavi Miisu Varm. Laval on Anna Kaneelina, Takatoshi Machiyama, Theodor Sink ja Anna Kurõljova.