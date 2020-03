Festivali 1000 kurge produtsent: Aasia teatri tase on väga võimas

"Härra Shi ja tema armuke" räägib lugu prantsuse diplomaadist, kes armub Hiinas salapärasesse ooperilauljasse, vahendas "Aktuaalne kaamera". Hiljem süüdistatakse teda salajaste dokumentide lekitamises ning kohtupingis saab diplomaat teada, et naine, keda ta on aastaid armastanud, on hoopis mees. Näitlejad pidid lavastuse välja toomiseks käima Pekingis ooperit õppimas.

Macao teatri näitleja Jordan Cheng sõnas, et nende meeskond töötas kuus aastat selle lavastuse kallal. "Me mõtlesime, et kuidas on see üldse võimalik, sest kõik, kes seda lugu on kuulnud, arvavad, et see on liiga sürreaalne, et päris olla," kinnitas ta ja lisas, et nad proovisid leida loo sügavamat mõtet, et mida need karakterid mõtlevad ja miks need asjad juhtuvad.

Tantsule rõhku panev lavastus on inspireeritud hiina ooperist ja vintage pop'ist, mis segab endasse endasse nii Ida kui Lääne. Tiiu Tamme sõnul on see Eesti publiku jaoks erakordne kogemus. "Euroopa teatrit tuuakse väga palju Eestisse, aga Aasia teatrit tegelikult ei tooda praktiliselt üldse," sõnas ta ja lisas, et Aasia teatri tase on väga väga võimas.

Jordan Changi hinnangul ei tohiks eesti publikul tekkida lavastusega keelebarjääri. "Kuigi see on mandariinikeelne lavastus, siis meil on subtiitrid," selgitas ta ja lisas, et publik kogu maailmas saab sellest loost aru ja nad armastavad seda. "Seega ma arvan, et sellel lool on mingi unikaalsus ja teemad, mille mõistmiseks pole keelt vaja teada."

Aasia teatri festival 1000 kurge kestab 17. märtsini,