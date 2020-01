Kurefestival toob maale Macao ooperi

Tallinnas ja Tartus etendub märtsis intrigeeriv Macao ooper "Mr. Shi and His Lover".

"Mr. Shi and His Lover" etendub märtsis esimese Aasia festivali 1000 Kurge kavas. Festivali korraldab rühm Linnu Nimi, kuhu kuuluvad produtsent Tiiu Tamm, koreograaf Teet Kask, heliloojad Timo Steiner ja Sander Mölder.

Macao ooper etendub 6. märtsil Eesti Rahva Muuseumis Tartus ja 9. märtsil Vene Teatris Tallinnas.

Sisust: Prantsuse diplomaat armub Hiinas salapärasesse ooperilauljasse. Kuid kas naine on ikka see, keda ta väidab end olevat? Tuntud lugu räägitakse seekord inspireeritult hiina ooperist ja vintage pop'ist, mis miksib ida ja lääne kultuuri elemente. Ameerika näitekirjaniku David Henry Hwangi "M. Butterfly's" räägitakse lugu diplomaadi vaatepunktist, kes armsamat petab, ning luuakse romantilist müüti Idast, siis "Mr. Shi and His Lover" vaatab loole Aasia poolelt. Ooperis esineb suurejoonelist draamat ja poliitilist provokatiivsust. Ooperi lavastas Tam Chi Chun, laval on Jordan Cheng ja Derek Kwan.