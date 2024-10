Paide Teater on hädas omatuluplaani täitmisega

Paide Muusika- ja Teatrimaja direktor Jaanus Kukk otsustas kolmapäeval, et teatri uuslavastus "Eesti kära" jääb ära, sest teater on rahalistes raskustes ja piletimüük pole sujunud oodatud tempos. Paide linnapea Kaido Ivask saatis aga teatrile kirja, et kõik etendused peavad toimuma.

Paide linn toetab tänavu oma teatrit 60 000 euroga, teater peab välja tooma kaks uuslavastust. Linnavalitsus on teatrile kehtestanud omatuluplaani, mille täitmine pole sujunud ootuspäraselt.

"See, et see lavastuspotsess sellises staadiumis ära jäeti, oli nii Paide teatri kui ka "Eesti kära" lavastusmeeskonna jaoks väga suur üllatus. Praegune olukord on täiesti absurdne," kommenteeris Paide Teatri kunstiline juht Mariliis Peterson.

Teatrimaja juht Jaanus Kukk tunnistab, et langetas otsuse etendused ära jätta ainuisikuliselt. "Kümme päeva enne esietendust oli piletimüük sellises seisus, mis näitas, et piletimüügist ei kata neid kulusid ära. Siis sellest tuligi otsus, et mitte toota juurde lisakulusid," sõnas ta.

Raha lavastuse "Eesti kära" väljatoomiseks on Paide teatril tegelikult olemas – Kultuurkapital eraldas 13 000 eurot.

"Probleem on see, et Paide Teatrile on määratud ebarealistlik omatulu teenimise kohustus, mille võttis linnavalitsus vastu. Ma pöörasin sellele juba siis tähelepanu, et see on ebarealistlik," sõnas Peterson.

Linnapea Kaido Ivask Jaanus Kuke otsust etendused ära jätta heaks ei kiida, küll aga peab teater tagama etenduste toimumise ja omatuluplaani täitmise. "Paide Teater on Paide Muusika- ja Teatrimaja struktuuriüksus ja seda asutust tuleb vaadata kui tervikut. Tuleb leida koostöö võimalusi, efektiivsema majandamise võimalusi. Ja kui tõesti teater ei tulegi aasta lõpuks (rahaliselt - toim.) välja, peame me tahes-tahtmata leidma kuskilt täiendavad vahendid," rääkis Ivask.

Kas ja millal töö lavastusega "Eesti kära" jätkub, tuleb Paide teatril nüüd otsustada koostöös lavastaja Tarmo Tagametsaga.