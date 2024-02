Paide Teater ja Theatrum toovad välja ühislavastuse "Esimene kiri"

"Esimene kiri" on Paide Teatri ja Theatrumi esimene ühine loometöö, mis räägib kahest paarist, nende otsingutest ja püüdlustest armastada ja olla armastatud.

Roos Lisette Parmase sõnul paelub teda autori ja lavastajana enim armastuse mitmenäolisus ja ambivalentsus. "Armastusse on justkui sisse kodeeritud tema paradoksaalsus. Kuidas ühel hetkel juhatab ta kätte kindla suuna ning kõik näib niivõrd selge ja teisel hetkel eksime armastuse keerdkäikudes ilma igasuguse valguseta; ühel hetkel näeme armastuses lunastust, teisel hetkel kannatust. Just see paradoksaalsus on "Esimese kirja" keskmes – kui erinevat valgust heidab armastus erinevatel hetkedel nii meie endi sisse kui ka meie ümber," selgitas ta.

Armastuse erinevaid vorme lahkav lugu, kus astuvad üles noored näitlejad Merlin Kivi, Mark Erik Savi, Maria Teresa Kalmet ja Jonathan Peterson, esietendub 2. aprillil Paide Teatris ja 16. aprillil Theatrumis.

Näidendi autor ja lavastaja on Roos Lisette Parmas, kunstnik Kalju-Karl Kivi, valguskujundajad Léon Augustin Allik ja Kärt Karro ning helikujundaja Ramuel Tafenau .