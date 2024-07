Arvamusfestivali kultuuriprogramm mõtestab väikelinna identiteeti

Paide Teater korraldab Arvamusfestivali kultuuriprogrammi raames valdkondadevahelist kunstifestivali "Kadunud Paide". Kahe päeva jooksul toimuvad nii etendused, installatsioonid, näitused, kontserdid kui ka performance'id.

"Just kultuuriprogramm on üks väga tugev arvamusavalduse viis, mis on mõeldud kõigile linnakodanikele, mitte vaid festivalikülastajatele," rääkis Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist, kelle sõnul on Arvamusfestivali ja Paide Teatri vaheline koostöö juba mõnda aega mõttes olnud. "Nii Arvamusfestival kui Paide Teater on mõlemad Paide elu korraldavad ja muuta soovivad organisatsioonid," põhjendas ta.

Paide Teatri dramaturgi ja "Kadunud Paide" kuraatori Mart-Matteus Kampuse sõnul on eesmärk juhtida tähelepanu Paides tühjaks jäänud kohtadele ning muuta need enesevaatluse ja melanhoolse vastupanu aladeks. "Loodan, et see ärgitab inimesi mõtisklema selle üle, mis nende elus on kadunud ning paneb märkama seda, mis on või oli väärtuslik," selgitas ta.

Paide Teatri valdkondadevahelise kunstifestivali ajaks kerkib Paide linna Rüütli tänavale melanhoolse vastupanu ala, samuti võetakse üle kaks hetkel tühjana seisvat hoonet – Rüütli tänava vana apteegiladu ja selle vastas paiknev elumaja – ning luuakse taaskasutatavast materjalist "Kadunud Paide" kummituslik elanikkond.

Nagu kombeks, käivad Arvamusfestivaliga kaasas ka erinevad artistid. "Peale arutelude programmi ei lõpe Arvamusfestival ära, vaid õhtud jätkuvad muusikalises võtmes," sõnas Tammist. 9. augustil astub üles Anett, kes toob kaasaegse souli Paide Vallimäele. 10. augustil astub üles Egert Milder, kes esineb üle pika aja koos täiskoosseisulise live-bändiga. Mõlemal õhtul saab Paide Vallimäel tantsida hommikutundideni, sest rahva ette astuvad ka DJ-d.

Lisaks muusikale ja "Kadunud Paide" projektile on kavas ka viktoriin, öörännak Paide vanalinnas, giidiretk ajakeskuses Wittenstein ning rattaretk Tallinnast Paidesse.